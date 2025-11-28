MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους – Δείτε βίντεο από την κατάσβεση

|
THESTIVAL TEAM

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας της οδού Πέραν, στην περιοχή των Αμπελοκήπων στη Θεσσαλονίκη. Ο ένοικος του διαμερίσματος πρόλαβε και το εγκατέλειψε εγκαίρως.

Στο σημείο έσπευσε ισχυρή πυροσβεστική δύναμη, αποτελούμενη από 15 πυροσβέστες με 6 πυροσβεστικά οχήματα. Κατάφεραν και έσβησαν τη φωτιά πριν επεκταθεί σε γειτονικά διαμερίσματα. Δυστυχώς, εντόπισαν έναν σκύλο απανθρακωμένο. Το διαμέρισμα καταστράφηκε ολοσχερώς. Η αιτία της φωτιάς θα αναζητηθεί από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Δείτε βίντεο που εξασφάλισε το thestival.gr από την επιχείρηση κατάσβεσης:

Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκη Πυροσβεστική Υπηρεσία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14 ώρες πριν

Κρήτη: Με λευκά τριαντάφυλλα αποχαιρετούν τον 19χρονο Ραφαήλ – Στρατιωτικό άγημα για την απόδοση τιμών

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Παραιτήθηκε ο προσωπάρχης του Ζελένσκι – Έγινε έρευνα στο γραφείο του για υπόθεση διαφθοράς

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Παύλος Μαρινάκης: Ο κ. Ανδρουλάκης συμπεριφέρθηκε ως “τρολ” του διαδικτύου, εκτέθηκε ανεπανόρθωτα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12 ώρες πριν

Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του Γρηγόρη Λέων – “Σε ευχαριστώ που με έκανες τον άνθρωπο που είμαι”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη Τούρκος καταζητούμενος με ερυθρά αγγελία για ανθρωποκτονία και απόδραση

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σπείρα έκανε επάγγελμα τις διαρρήξεις σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα – Πώς δρούσε