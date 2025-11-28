Θεσσαλονίκη: Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους – Δείτε βίντεο από την κατάσβεση

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας της οδού Πέραν, στην περιοχή των Αμπελοκήπων στη Θεσσαλονίκη. Ο ένοικος του διαμερίσματος πρόλαβε και το εγκατέλειψε εγκαίρως.

Στο σημείο έσπευσε ισχυρή πυροσβεστική δύναμη, αποτελούμενη από 15 πυροσβέστες με 6 πυροσβεστικά οχήματα. Κατάφεραν και έσβησαν τη φωτιά πριν επεκταθεί σε γειτονικά διαμερίσματα. Δυστυχώς, εντόπισαν έναν σκύλο απανθρακωμένο. Το διαμέρισμα καταστράφηκε ολοσχερώς. Η αιτία της φωτιάς θα αναζητηθεί από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Δείτε βίντεο που εξασφάλισε το thestival.gr από την επιχείρηση κατάσβεσης: