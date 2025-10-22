MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Κατέληξε ο 67χρονος μετά το τροχαίο έξω από τον Μονόλοφο – Συνελήφθη ο οδηγός του φορτηγού

THESTIVAL TEAM

Την τελευταία του πνοή άφησε ο 67χρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε νωρίτερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Κιλκίς.

Το τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στο ύψος του Μονολόφου όταν ΙΧ συγκρούστηκε με φορτηγό κάτω από άγνωστες συνθήκες.

Ο 67χρονος μεταφέρθηκε τραυματίας στο νοσοκομείο “Άγιος Δημήτριος” ενώ λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματα του. Συνελήφθη ο οδηγός του φορτηγού.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Λητής.

Η ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης:

“Μεσημβρινές ώρες σήμερα (22-10-2025) στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Κιλκίς, Ι.Χ. Φορτηγό που οδηγούσε 18χρονος ημεδαπός, συγκρούστηκε με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 67χρονος ημεδαπός, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του τελευταίου οδηγού, ο οποίος μεταφέρθηκε με σταθμό ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, όπου απογευματινές ώρες κατάληξε.

Συνελήφθη ο οδηγός του Φορτηγού.

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Λητής”.

Θεσσαλονίκη Τροχαίο

