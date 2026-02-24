MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Γάλλος οδηγός έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και περνούσε κόκκινα φανάρια – Αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Σκηνές από κινηματογραφική ταινία με πρωταγωνιστή έναν 25χρονο Γάλλο οδηγό αυτοκινήτου εκτυλίχθηκαν χθες τα ξημερώματα στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα ο 25χρονος οδηγώντας αυτοκίνητο πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς με κίνδυνο να συγκρουστεί με άλλα οχήματα και πεζούς και παραβίασε δύο ερυθρούς σηματοδότες στην περιοχή της Μενεμένης! Τελικά αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν στη συμβολή των οδών Μοναστηρίου και Γληνού.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο νεαρός Γάλλος αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ οπότε τεκμαίρεται ότι η συγκέντρωση οινοπνεύματος στο αίμα του είναι πάνω από 1.10%. Σημειώνεται πως ο 25χρονος στερείται ελληνικής άδειας ικανότητας οδήγησης.

Ο Γάλλος οδηγός συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

Θεσσαλονίκη

