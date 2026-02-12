Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε σπείρα που είχε ρημάξει σπίτια και οχήματα – Παρακολουθούσαν τα θύματά τους

Εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη διαρρήξεων οικιών και οχημάτων, κλοπών με τη μέθοδο της απασχόλησης και εναγκαλισμού, καθώς και κλοπών οχημάτων και πινακίδων κυκλοφορίας σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα.

Για την υπόθεση, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν συνολικά 12 άτομα, μέλη της οργάνωσης, (ηλικίας από 21 έως 65 ετών), στο πλαίσιο ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες (11-2-2026), από αστυνομικούς των Τμημάτων Δίωξης Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, Δίωξης Ναρκωτικών και Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συμμετοχή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Δ.Α.Ο.Ε., της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, και της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.) Θεσσαλονίκης.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, τελεσθείσες κατά συναυτουργία και σε απόπειρα, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, τελούμενη κατά συναυτουργία και κατά συρροή, κατάρτιση και χρήση πλαστών πινακίδων κυκλοφορίας οχήματος, τελούμενη κατ’ εξακολούθηση, απείθεια, τελούμενη κατά συναυτουργία, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, περιλαμβάνονται ακόμη 3 άτομα.

Επιπλέον, σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος 45χρονου για συνέργεια στην τέλεση διακεκριμένων κλοπών.

Προηγήθηκε έρευνα του Γραφείου Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, από την οποία προέκυψε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025, προέβαιναν κατ’ επάγγελμα στην τέλεση διαρρήξεων και κλοπών, σε διάφορες περιοχές της επικράτειας, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Όπως διαπιστώθηκε, η εγκληματική οργάνωση διαρθρώνονταν από τουλάχιστον 3 εγκληματικές ομάδες, τα μέλη των οποίων είχαν διακριτούς ρόλους, κύριους και βοηθητικούς, ενώ η σύνθεση της κάθε ομάδας εξαρτιόταν από τους συνεκτικούς δεσμούς και δεσμούς συγγένειας των μελών, καθώς και από τις ικανότητες του κάθε μέλους.

Πιο αναλυτικά, η πρώτη ομάδα, ήταν επιφορτισμένη με την τέλεση διαρρήξεων οικιών, κλοπών οχημάτων και κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας, καθώς και κλοπή χρηματικών ποσών. Ως προς τη μεθοδολογία δράσης των μελών της:

Μετέβαιναν με μισθωμένο επιβατικό αυτοκίνητο σε οικίες διάφορων οικισμών και αφού παραβίαζαν παράθυρα και μπαλκονόπορτες, αφαιρούσαν από το εσωτερικό τους χρηματικά ποσά, αντικείμενα και τιμαλφή – χρυσαφικά μεγάλης χρηματικής αξίας.

Επίσης, μετέβαιναν σε τραπεζικά υποκαταστήματα, για τον εντοπισμό και την επιτήρηση ατόμων που πραγματοποίησαν αναλήψεις χρηματικών ποσών, ενώ στη συνέχεια προκαλούσαν φθορές στα ελαστικά των οχημάτων τους, με σκοπό την εξασφάλιση των συνθηκών της αφαίρεσης του (οχήματος) και της μετέπειτα έρευνας για τον εντοπισμό του χρηματικού ποσού.

Χρησιμοποιούσαν «επιχειρησιακά» αυτοκίνητα, που μίσθωναν από εταιρείες ενοικίασης και μίσθωσης αυτοκινήτων και στα οποία τοποθετούσαν πινακίδες κυκλοφορίας, που ήταν προϊόντα κλοπής ή πλαστογραφίας.

Λάμβαναν διάφορα μέτρα αντιπαρακολούθησης κατά τις κινήσεις τους, ενώ προμηθεύονταν και χρησιμοποιούσαν διαρρηκτικά εργαλεία, όπως κατσαβίδια, σφυριά, κ.λπ.

Η δεύτερη ομάδα, ήταν επιφορτισμένη με τη μίσθωση, παραλαβή και παράδοση «επιχειρησιακών» αυτοκινήτων στα μέλη της πρώτης, καθώς και την τέλεση διαρρήξεων οχημάτων και κλοπών με την μέθοδο της απασχόλησης και του εναγκαλισμού ατόμων. Η μεθοδολογία δράσης της ομάδας έχει ως εξής:

Εντόπιζαν οχήματα, που ήταν σταθμευμένα σε υπαίθριους χώρους στάθμευσης και τα διερρήγνυαν, είτε μέσω της παραβίασης με τη χρήση διαρρηκτικών εργαλείων των κλειδαριών των θυρών τους, είτε μέσω της θραύσης των κρυστάλλων των θυρών τους, με σκοπό την αφαίρεση από το εσωτερικό τους χρηματικών ποσών και αντικειμένων.

Εντόπιζαν ηλικιωμένα άτομα, που βρίσκονταν εντός ή πλησίον των οικιών τους, ή κινούνταν πεζά, και τα προσέγγιζαν με το πρόσχημα γνωριμίας τους ή αναζήτησης πληροφοριών. Στη συνέχεια, αφαιρούσαν από την κατοχή τους και το εσωτερικό των οικιών τους χρηματικά ποσά και χρυσαφικά, με τη μέθοδο της απασχόλησης τους ή του εναγκαλισμού τους.

Παρέμεναν εντός χώρων στάθμευσης εμπορικών κέντρων και καταστημάτων, αφαιρούσαν από το εσωτερικό των σταθμευμένων οχημάτων αντικείμενα αξίας και τραπεζικές κάρτες, ενώ στη συνέχεια με τη χρήση των καρτών αυτών, πραγματοποιούσαν αγορές από το καταστήματα.

Τα μέλη της τρίτης ομάδας, ήταν επιφορτισμένα, κατά περίπτωση, με την ανάπτυξη επικοινωνίας με τους εκπροσώπους των εταιρειών ενοικίασης και με την μίσθωση των αυτοκινήτων που θα παραλάμβαναν τα λοιπά μέλη της οργάνωσης.

Σημειώνεται ότι, μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν τα στοιχεία του 45χρονου, για την μίσθωση επ’ ονόματι του, μερικών από τα «επιχειρησιακά» αυτοκίνητα, χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία του.

Μάλιστα, τα μέλη της οργάνωσης, για να δυσχεράνουν το συσχετισμό τους από τις Αρχές με τα οχήματα που χρησιμοποιούσαν οι φυσικοί αυτουργοί κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων, φρόντιζαν τα εν λόγω οχήματα να μισθώνονται από έτερα μέλη, τα οποία είτε δεν παρουσίαζαν κάποια σχέση με τα λοιπά μέλη, είτε η συγγενική σχέση τους δεν έχει καταγραφεί – καταχωρηθεί σε κάποιο δημόσιο φορέα (Δ.Ο.Υ., Δήμο κ.λπ.). Περαιτέρω, τα αυτοκίνητα αυτά φυλάσσονταν είτε σε υπαίθριους χώρους στάθμευσης, είτε στις οικίες τους.

Επίσης, από την οικονομική έρευνα που πραγματοποιήθηκε, προέκυψε ότι, η πλειοψηφία των μελών της οργάνωσης και οικείων τους, δεν είχε έσοδα από εργασία ή επαγγελματική δραστηριότητα, παρά μόνο από την παροχή επιδομάτων από το κράτος. Μάλιστα, ορισμένα μέλη, αν και δήλωναν μηδενικό εισόδημα ή τα δηλωθέντα έξοδα τους για δαπάνες ήταν περισσότερα από τα έσοδα τους, προέβαιναν σε αγορές πολυτελών αυτοκινήτων και διακινούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά μέσω χρηματοπιστωτικών και τραπεζικών συστημάτων (καταθέσεις, αναλήψεις χρημάτων κτλ).

Από τη μέχρι τώρα έρευνα, διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης διέπραξαν συνολικά 63 περιπτώσεις διαρρήξεων και κλοπών σε Θέρμη, Πανόραμα, Πυλαία, Εύοσμο, Ευκαρπία, Ωραιόκαστρο, Δέλτα, Χαλάστρα, Πέλλα, Ημαθία, Πιερία, Λάρισα, Βοιωτία, Τρίκαλα, Γρεβενά, καθώς και Πειραιά, Σαρωνίδα, Ανάβυσσο και Αχαρνές Αττικής.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι τέλεσαν 20 διαρρήξεις οικιών, 29 διαρρήξεις οχημάτων, -7- κλοπές με τη μέθοδο της απασχόλησης και του εναγκαλισμού, 1 κλοπή χρηματικού ποσού από όχημα, 1 κλοπή οχήματος, 3 κλοπές κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας, καθώς και 2 πλαστογραφίες κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας, αποκομίζοντας από την εγκληματική τους δράση τουλάχιστον 412.095 ευρώ.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο έρευνας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ανοικτές πηγές του διαδικτύου προέκυψε ότι σε προφίλ κοινωνικής δικτύωσης, την 01-01-2026 έχει αναρτηθεί βίντεο, στο οποίο εμφαίνεται μέλος της οργάνωσης να έχει στην κατοχή του πιστόλι και να βάλει – πυροβολεί προς τα πάνω.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-20- ρολόγια,

-2- αλυσίδες χειρός,

σκουλαρίκι,

αλυσίδα λαιμού,

πλήθος χρυσαφικών – κοσμημάτων,

καραμπίνα,

-16- φυσίγγια,

-4.405- ευρώ,

-3- οχήματα ως μέσα τέλεσης αξιόποινων πράξεων, από τα οποία το ένα αποδόθηκε στην εταιρεία μίσθωσης – ενοικίασης.

ηλεκτρονική συσκευή εντοπισμού και παρεμβολής συστημάτων γεωεντοπισμού (GPS) οχημάτων,

κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικές συσκευές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε βάρος ορισμένων από τους ανωτέρω κατηγορούμενους, έχουν σχηματισθεί συνολικά κατά το παρελθόν 193 δικογραφίες, κυρίως για παρόμοια αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας, ενώ σε βάρος ορισμένων έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι για αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα.

Οι συλληφθέντες- μέλη της εγκληματικής οργάνωσης οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.