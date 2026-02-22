Θεσσαλονίκη: Επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ. σε πέντε δήμους – 11 συλλήψεις και κατασχέσεις ναρκωτικών και όπλου

Εκτεταμένες αστυνομικές επιχειρήσεις σε περιοχές της Θεσσαλονίκη πραγματοποίησε η Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αστυνόμευσης και της πρόληψης της εγκληματικότητας.

Οι επιχειρησιακές δράσεις πραγματοποιήθηκαν κατά τα χρονικά διαστήματα 17 προς 18 και 20 προς 21 Φεβρουαρίου 2026, με τη συμμετοχή αστυνομικών των Ομάδων Ζ και ΔΙ.ΑΣ., καθώς και πληρωμάτων περιπολικών, σε περιοχές των Δήμων Κορδελιού-Ευόσμου, Πυλαίας-Χορτιάτη, Θέρμης και Καλαμαριάς, καθώς και στις συνοικίες Χαριλάου και Ανάληψης.

Έλεγχοι σε εκατοντάδες άτομα και συλλήψεις

Κατά τη διάρκεια των στοχευμένων ελέγχων:

Ελέγχθηκαν συνολικά 232 άτομα και 31 οχήματα,

Συνελήφθησαν 7 άτομα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, για μη έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, καθώς και άτομα σε βάρος των οποίων εκκρεμούσαν διωκτικά έγγραφα,

Κατασχέθηκαν ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, καθώς και ένα μαχαίρι.

Επιπλέον 4 συλλήψεις από καθημερινές περιπολίες

Παράλληλα, στο πλαίσιο της καθημερινής αστυνόμευσης που πραγματοποιείται σε 24ωρη βάση στο πολεοδομικό συγκρότημα της πόλης, αστυνομικοί της ίδιας υπηρεσίας προχώρησαν σε επιπλέον ελέγχους και συλλήψεις.

Συγκεκριμένα, κατά τα ίδια χρονικά διαστήματα: