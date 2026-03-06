Θεσσαλονίκη: Χτύπησαν 21χρονο και έκλεψαν τσάντα κοπέλας στο κέντρο της πόλης – Συνελήφθη 16χρονος
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Στη σύλληψη ενός 16χρονου Αλβανού προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη για ληστεία.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 16χρονος το βράδυ της Τετάρτης (6/3) από κοινού με άλλα άτομα, τα στοιχεία των οποίων δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη, προσέγγισαν συνομήλική του και έναν 21χρονο Πακιστανό στο κέντρο της πόλης και προκάλεσαν σωματικές βλάβες στον δεύτερο, αφαίρεσαν την τσάντα της κοπέλας που περιείχε χρηματικό ποσό και κινητό τηλέφωνο.
Τα κλοπιμαία ανακτήθηκαν από την παθούσα επί τόπου. Για τον συλληφθέντα προέκυψε επίσης ότι στερείται εγγράφων για τη νόμιμη παραμονή του στην ελληνική επικράτεια.
