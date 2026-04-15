Θεσσαλονίκη: Αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου – 24 “καμπάνες” για παραβάσεις του ΚΟΚ

Πρωινές έως μεσημβρινές ώρες χθες (14-04-2026), πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου, με τη συνδρομή συναδέλφων τους των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Άμεσης Δράσης, Αστυνομίας, Τροχαίας, Αστυνομικών Επιχειρήσεων και Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, έλεγξαν συνολικά:

154 άτομα και

112 οχήματα.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων:

Διαπιστώθηκαν 24 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.

Βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές και

Ακινητοποιήθηκαν 15 οχήματα.

Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του Νομού.