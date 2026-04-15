Θεσσαλονίκη: Αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου – 24 “καμπάνες” για παραβάσεις του ΚΟΚ

Πρωινές έως μεσημβρινές ώρες χθες (14-04-2026), πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου, με τη συνδρομή συναδέλφων τους των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Άμεσης Δράσης, Αστυνομίας, Τροχαίας, Αστυνομικών Επιχειρήσεων και Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, έλεγξαν συνολικά:

  • 154 άτομα και
  • 112 οχήματα.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων:

  • Διαπιστώθηκαν 24 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.
  • Βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές και
  • Ακινητοποιήθηκαν 15 οχήματα.

Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του Νομού.

Αστυνομική επιχείρηση Δήμος Κορδελιού - Ευόσμου

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Ζωή και Νίκος Κωνσταντόπουλος θα λογοδοτήσουν στα ποινικά δικαστήρια, θα ζητήσουμε αστικές αποζημιώσεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Μυτιλήνη: Φυλάκιση 34 μηνών σε 25χρονο που πυροβολούσε με καραμπίνα στην Ανάσταση

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 λεπτά πριν

Κεφαλονιά: Η 19χρονη έκανε δύο φορές χρήση κοκαΐνης σε ξενοδοχείο πριν βρεθεί αναίσθητη – Πώς έγινε η τραγωδία

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Τι ισχύει με τα εισιτήρια του τελικού – Ποιοι έχουν προτεραιότητα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 31 λεπτά πριν

Στο νοσοκομείο μετά από λιποθυμικό επεισόδιο ο Γιώργος Μυλωνάκης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

ΥΠΕΞ στην Τουρκία: “Η Συνθήκη της Λωζάννης καθορίζει με σαφήνεια τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικής”