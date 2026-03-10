Θεσσαλονίκη: 35χρονος κατηγορείται ότι θώπευσε την μόλις 6 ετών ανιψιά του

Μια σοκαριστική υπόθεση απασχολεί τις τελευταίες ώρες τις Αρχές στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας 35χρονος κατηγορείται για ασελγείς πράξεις σε βάρος της μόλις 6 ετών ανιψιάς του.

Το περιστατικό φαίνεται να έγινε χθες το πρωί στο διαμέρισμα που έμενε η οικογένεια σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 35χρονος φέρεται να θώπευσε το 6χρονο κορίτσι. Η πράξη του φαίνεται να έγινε αντιληπτή από μέλος της οικογένειας.

Στη συνέχεια οι γονείς κάλεσαν στο Κέντρο της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης και κατήγγειλαν τον 35χρονο ενώ στη συνέχεια όλοι οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας και ακολούθως στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Σύμφωνα με την καταγγελία που πραγματοποιήθηκε, ο 35χρονος προέβη στις ασελγείς πράξεις σε βάρος της ανήλικης, χθες το πρωί εντός διαμερίσματος σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Ο 35χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για τα αδικήματα του βιασμού, των γενετήσιων πράξεων με ανηλίκους ή ενώπιον τους και παράβασης της Νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας. Ο άνδρας οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.