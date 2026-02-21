MENOY

Θεσσαλονίκη: 25χρονος έκανε… ράλι στη Μουδανιών – Έτρεχε με 186χλμ/ώρα και συνελήφθη

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη ενός 25χρονου ημεδαπού προχώρησαν σήμερα τα ξημερώματα δικυκλιστές της Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, έπειτα από σοβαρή παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο νεαρός εντοπίστηκε στην Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης-Μουδανίων, στο ύψος της Θέρμη, να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με ταχύτητα 186 χιλιομέτρων την ώρα, υπερβαίνοντας κατά πολύ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των 90 χλμ/ώρα.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στη σύλληψή του, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Η υπόθεση θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

