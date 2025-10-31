MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Συνελήφθη τηλεοπτικός σεφ για χρέη 350.000 ευρώ προς το Δημόσιο – Κινδυνεύει ακόμη και με φυλάκιση

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Οι αρχές συνέλαβαν σεφ, με πολυετή τηλεοπτική καριέρα και διεθνείς διακρίσεις, λόγω οφειλών προς το Δημόσιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ο 58χρονος σεφ διατηρούσε επί περίπου πέντε χρόνια επιχείρηση εμπορίας τροφίμων, με συνολικά έσοδα που υπολογίζονται μεταξύ 1,3 και 1,4 εκατομμυρίων ευρώ.

Παρά τα σημαντικά αυτά έσοδα, φέρεται να μην απέδωσε τον αναλογούντα ΦΠΑ, δημιουργώντας χρέη προς το Δημόσιο που υπερβαίνουν τις 350.000 ευρώ. Για την υπόθεση αυτή καταδικάστηκε και εκδόθηκε βούλευμα σε βάρος του.

Το πρωί της Παρασκευής, ο σεφ συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για την εκτέλεση της ποινής του, αντιμετωπίζοντας ακόμη και το ενδεχόμενο φυλάκισης, εφόσον δε ρυθμίσει άμεσα τις οικονομικές του εκκρεμότητες.

Παρότι τα προηγούμενα χρόνια είχε αποφύγει προσωρινά την εφαρμογή της δικαστικής απόφασης, αυτή τη φορά ο χρόνος εξαντλήθηκε, με αποτέλεσμα να βρεθεί αντιμέτωπος με τις συνέπειες της δικαστικής απόφασης.

Ελληνική Αστυνομία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 37 λεπτά πριν

ΠΑΟΚ: Έστειλε επίσημο έγγραφο ο Α.Σ. στην ΠΑΕ – Την Δευτέρα η συνάντηση για τη Νέα Τούμπα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 ώρες πριν

Κορωπί: “Έχουμε σχέση αγάπης με τον σύντροφό μου” λέει η 40χρονη που ξυλοκοπήθηκε – Συγκλονίζει η εικόνα της μετά την κακοποίηση

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Ηράκλειο: Ταυτοποιήθηκαν 6 για την επίθεση κατά του Μάκη Βορίδη σε επιχείρηση εκκένωσης κατάληψης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Πειραιάς: Διασωληνωμένη η 72χρονη που παρασύρθηκε από λεωφορείο – Διατάχθηκε ΕΔΕ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 18 ώρες πριν

Φρεσκοπλυμένα καθαρά ρούχα για ευάλωτους πολίτες από τον δήμο Θεσσαλονίκης και την Ithaca Laundry

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Σοκ στο παγκόσμιο βόλεϊ, ο Σαμπέρ Καζέμι εγκεφαλικά νεκρός μετά από ηλεκτροπληξία