Συνελήφθη γνωστός Έλληνας τενόρος για ξυλοδαρμό του 15χρονου γιού του
Στο κρατητήριο βρέθηκε γνωστός Έλληνας τενόρος, μετά τη μήνυση που υπέβαλε εις βάρος του η πρώην σύζυγος του για ξυλοδαρμό του 15χρονου γιου τους.
Το περιστατικό συνέβη όταν ο κατηγορούμενος χτύπησε τον ανήλικο γιο του στο πρόσωπο και στο σώμα του -σύμφωνα με την καταγγελία της πρώην συζύγου του- για τις επιδόσεις του 15χρονου στο σχολείο.
Η μητέρα του μόλις έμαθε το περιστατικό απευθύνθηκε στην αστυνομία και υπέβαλε μήνυση στον πρώην σύζυγό της, ο οποίος κλήθηκε στο γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας της Καλλιθέας.
Να σημειωθεί ότι τον Ιανουάριο του 2025 είχε κατηγορηθεί ξανά από τη σύζυγό του για εξύβριση, απειλή και ξυλοδαρμό.
Ο κατηγορούμενος κατέθεσε τη δική του εκδοχή, καθώς υποστήριξε πως ουδέποτε χτύπησε τον γιο του, αλλά τελικά συνελήφθη.
O γνωστός τενόρος με τη σειρά του μήνυσε την πρώην σύζυγό του η οποία με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη. Ο 15χρονος υποβλήθηκε σε ιατροδικαστική εξέταση και αναμένεται η έκθεση του ιατροδικαστή να ξεκαθαρίσει, τι ακριβώς συνέβη.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Μαρουσάκης: Έρχονται διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας – Επικίνδυνες βροχές και μεγάλος όγκος νερού
- Τσιμτσιλή για Σοφία Μουτίδου: Η ψυχοθεραπεία δεν σου το δικαίωμα να κάνεις χαρακτηρισμούς σαν να ‘σαι ψυχοθεραπευτής
- Πριν λίγο στη Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με μηχανάκι στην Αγγελάκη – Ένας ελαφρά τραυματίας, δείτε φωτο και βίντεο