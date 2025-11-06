MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Συνελήφθη γνωστός Έλληνας τενόρος για ξυλοδαρμό του 15χρονου γιού του

THESTIVAL TEAM

Στο κρατητήριο βρέθηκε γνωστός Έλληνας τενόρος, μετά τη μήνυση που υπέβαλε εις βάρος του η πρώην σύζυγος του για ξυλοδαρμό του 15χρονου γιου τους.

Το περιστατικό συνέβη όταν ο κατηγορούμενος χτύπησε τον ανήλικο γιο του στο πρόσωπο και στο σώμα του -σύμφωνα με την καταγγελία της πρώην συζύγου του- για τις επιδόσεις του 15χρονου στο σχολείο.

Η μητέρα του μόλις έμαθε το περιστατικό απευθύνθηκε στην αστυνομία και υπέβαλε μήνυση στον πρώην σύζυγό της, ο οποίος κλήθηκε στο γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας της Καλλιθέας.

Να σημειωθεί ότι τον Ιανουάριο του 2025 είχε κατηγορηθεί ξανά από τη σύζυγό του για εξύβριση, απειλή και ξυλοδαρμό.

Ο κατηγορούμενος κατέθεσε τη δική του εκδοχή, καθώς υποστήριξε πως ουδέποτε χτύπησε τον γιο του, αλλά τελικά συνελήφθη.

O γνωστός τενόρος με τη σειρά του μήνυσε την πρώην σύζυγό του η οποία με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη. Ο 15χρονος υποβλήθηκε σε ιατροδικαστική εξέταση και αναμένεται η έκθεση του ιατροδικαστή να ξεκαθαρίσει, τι ακριβώς συνέβη.

