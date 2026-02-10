MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Συνελήφθη 20χρονος για εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια στη Δάφνη και τον Άγιο Δημήτριο

THESTIVAL TEAM

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας εξιχνίασαν δύο εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια οργανωμένων οπαδών ομάδας, που σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2025 στις περιοχές της Δάφνης και του Αγίου Δημητρίου Αττικής.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, έπειτα από ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού και ειδικές ανακριτικές πράξεις, ταυτοποιήθηκε ως δράστης ένας 20χρονος, οργανωμένος οπαδός άλλης ομάδας, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο που αναζητείται.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, τα ξημερώματα της 8 Ιουλίου 2025 δύο δράστες, που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα, μετέβησαν έξω από πολυκατοικία σε περιοχή της Δάφνης, στην οποία διέμενε οργανωμένος οπαδός ομάδας, όπου τοποθέτησαν και ενεργοποίησαν στην είσοδο αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό.

Στη συνέχεια, μετέβησαν σε περιοχή του Αγίου Δημητρίου, έξω από πολυκατοικία που διέμενε άλλος οπαδός της ίδιας ομάδας, όπου τοποθέτησαν ομοίως και ενεργοποίησαν δεύτερο αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό.

Όπως διαπιστώθηκε, ο 20χρονος, μετά τις εμπρηστικές επιθέσεις, διέφυγε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής όπου διέμεινε για περίπου πέντε μήνες, ενώ, κατόπιν ερευνών, μετά τον επαναπατρισμό του, εντοπίστηκε να διαμένει σε μισθωμένο κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου.

Το πρωί της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, ο 20χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο κατάλυμα όπου διέμενε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • μικροποσότητα κάνναβης,
  • μεταλλικός και πλαστικός τρίφτης κάνναβης,
  • πλήθος αυτοκόλλητων με διακριτικά ομάδας,
  • 13 φιαλίδια σπρέι χρωματισμού,
  • ρουχισμός με υβριστικό περιεχόμενο και
  • 2 κινητά. Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

