Συναγερμός στη Μυτιλήνη για την εξαφάνιση 14χρονου

Συναγερμός σήμανε για την εξαφάνιση 14χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή της Βαρειάς Μυτιλήνης.

Τα ίχνη του εφήβου χάθηκαν στις 8 Απριλίου και το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα 15 Απριλίου, προχωρώντας άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Γιακουμπ / Γιαακούμπ (επ.) Φαντ / Fadl (ον.), 14 ετών, έχει ύψος 1,55 μ. και βάρος 75 κιλά. Έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπεζ παντελόνι, άσπρη μπλούζα, μαύρο μπουφάν με κουκούλα και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξέλιξη.