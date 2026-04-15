Συναγερμός στη Μυτιλήνη για την εξαφάνιση 14χρονου

Συναγερμός σήμανε για την εξαφάνιση 14χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή της Βαρειάς Μυτιλήνης.

Τα ίχνη του εφήβου χάθηκαν στις 8 Απριλίου και το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα 15 Απριλίου, προχωρώντας άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Γιακουμπ / Γιαακούμπ (επ.) Φαντ / Fadl (ον.), 14 ετών, έχει ύψος 1,55 μ. και βάρος 75 κιλά. Έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπεζ παντελόνι, άσπρη μπλούζα, μαύρο μπουφάν με κουκούλα και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξέλιξη.

Εξαφάνιση Μυτιλήνη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Νέα Αριστερά: Οι αποκαλύψεις του BBC για τη δράση “μισθοφόρων” στα σύνορα της Ελλάδας εκθέτουν τη χώρα μας

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 17 ώρες πριν

Τι είναι αυτή η μικρή τρύπα στις αντλίες βενζίνης – Γιατί δεν γνωρίζει κανείς, ποια η χρησιμότητά της

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Νεαροί εκβίαζαν φίλο τους και του ζητούσαν χρήματα – Του άρπαξαν τη ζακέτα όταν προσπάθησε να ξεφύγει

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Η Ελλάδα και ακόμη 16 χώρες καλούν Ισραήλ και Λίβανο να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία των ειρηνευτικών συνομιλιών

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

Κεφαλονιά: Η 19χρονη έκανε δύο φορές χρήση κοκαΐνης σε ξενοδοχείο πριν βρεθεί αναίσθητη – Πώς έγινε η τραγωδία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1 ώρα πριν

Θεσσαλονίκη: Σε κρίσιμη κατάσταση 17χρονη στο “Παπανικολάου” – Τραυματίστηκε στο κεφάλι στο κέντρο της Κοζάνης