Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο στο κέντρο της Αθήνας – Διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Αλκίφρονος

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Μεγάλης Τετάρτης στις Αρχές, έπειτα από τον εντοπισμό ύποπτων αντικειμένων στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνοιας.

Σύμφωνα με το protothema.gr, πρόκειται για δύο χαρτοφύλακες οι οποίοι εντοπίστηκαν έξω από το πρώην γραφείο του ΣΔΟΕ.

Λόγω της διενέργειας ελέγχου στα ύποπτα αντικείμενα έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αλκίφρονος.