Συναγερμός για εξαφάνιση 64χρονου στον Πειραιά

THESTIVAL TEAM

Την εξαφάνιση του 64χρονου Ιωάννη Λεπίδα γνωστοποιεί το «Χαμόγελο του Παιδιού» με ανακοίνωσή του την Τρίτη. Τα ίχνη του άνδρα χάθηκαν από την περιοχή του Πειραιά.

Σχετικά με την εξαφάνιση του Ιωάννη Λεπίδα, το «Χαμόγελο του Παιδιού» αναφέρει ότι ο 64χρονος άνδρας αγνοείται από τον Πειραιά από τις 29 Ιανουαρίου.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του στις 3 Φεβρουαρίου και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Ιωάννης Λεπίδας έχει ύψος 1.80 μ., αδύνατος, είναι καραφλός και έχει καστανά μάτια. Την ημέρα
που εξαφανίστηκε φορούσε άσπρο μπουφάν, χακί πουλόβερ, μαύρη φόρμα και λευκά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Πειραιάς

