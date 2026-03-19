Θεσσαλονίκη: Σοβαρό επεισόδιο στα Επείγοντα του νοσοκομείου “Άγιος Δημήτριος”

THESTIVAL TEAM

Ένας 38χρονος άνδρας προκάλεσε σοβαρό επεισόδιο το βράδυ της Πέμπτης στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου “Άγιος Δημήτριος” στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, για άγνωστο λόγο ο 38χρονος άρχισε να βρίζει και να απειλεί όποιον έβριζε μπροστά του. Συνέχισε χτυπώντας και σπάζοντας διάφορα αντικείμενα στον χώρο αναμονής, ενώ δεν δίστασε να επιτεθεί και στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ασθενείς που περίμεναν να εξεταστούν, προσπαθούσαν να προστατευτούν από τη μανία του αλόφρονα άντρα.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο thestival ότι ο δράστης είναι τοξικομανής και ο λόγος που προκάλεσε τόσο μεγάλη χαμό ήταν γιατί βρισκόταν στη φάση της στέρησης.

Κλήθηκε η Αστυνομία. Δύο αστυνομικοί της Ομάδας Ζ ανέλαβαν να περάσουν χειροπέδες στον 38χρονο. Εκείνος αντιστάθηκε σθεναρά, όμως τον τελευταίο λόγο είχαν οι άντρες της ΕΛ.ΑΣ. Αυρίο θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα με τις κατηγορίες της διατάραξης δημόσιας υπηρεσίας, της εξύβρισης και της απείθειας.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

