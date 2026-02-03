Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Δάγκωσε το αυτί του συντρόφου της και του έκοψε κομμάτι!

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Ένας άντρας ειδοποίησε τις Αρχές για να καταγγείλει ότι δέχτηκε επίθεση από τη σύντροφό του.

Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του thestival, οι αστυνομικοί άκουσαν έκπληκτοι το 57χρονο θύμα να τους λέει ότι η σύντροφός του του δάγκωσε το αυτί. Το δάγκωσε με τέτοια δύναμη που του έκοψε κομμάτι. Είχε προηγηθεί έντονος καυγάς μεταξύ του ζευγαριού. Ο άτυχος άντρας πήγε στο νοσοκομείο Παπανικολάου για την περιποίηση του τραύματος.

Την υπόθεση ανέλαβε το Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας Αμπελοκήπων – Μενεμένης. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στην δράστιδα και θα την οδηγήσουν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.