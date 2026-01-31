MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Σέρρες: Τέσσερις ανήλικοι έκλεψαν μοτοσικλέτα

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Τρία ανήλικα άτομα συνελήφθησαν χθες τα ξημερώματα για κλοπή στις Σέρρες, ενώ ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ενός ακόμα ατόμου για εμπλοκή στην υπόθεση.

Συγκεκριμένα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, μία 15χρονη και μια 17χρονη και ένας 17χρονος, καθώς λίγο νωρίτερα αφαίρεσαν μια σταθμευμένη δίκυκλη μοτοσυκλέτα, την οποία στη συνέχεια εγκατέλειψαν και αποδόθηκε στον νόμιμο ιδιοκτήτη της.

Για συμμετοχή στην υπόθεση κατηγορείται και ένας 15χρονος, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί από τις Αρχές.

