Σέρρες: Σοβαρό τροχαίο στην Εγνατία Οδό – Σύγκρουση νταλίκας με όχημα οδικής βοήθειας

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα, Πέμπτη λίγο μετά τις 9 το πρωί στην Εγνατία Οδό, στο ύψος των Λουτρών Σιδηροκάστρου στις Σέρρες.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της ΕΡΤ η σύγκρουση σημειώθηκε μεταξύ νταλίκας και οχήματος οδικής βοήθειας που μετέφερε δύο οχήματα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να διακομισθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ένας οδηγός. Η κυκλοφορία διεκόπη και διεξάγεται από παρακαμπτήρια οδό.