Σέρρες: Απεγκλωβίστηκαν οι οδηγοί που παγιδεύτηκαν από την έντονη χιονόπτωση στον Λαϊλιά

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια οδηγών που εγκλωβίστηκαν με τα οχήματά τους στον Λαϊλιά, στις Σέρρες, λόγω της έντονης χιονόπτωσης.

Όπως μετέδωσε πριν από λίγο η ΕΡΤ, πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιχείρηση απεγκλωβισμού των ατόμων. Τα άτομα είχαν ανέβει προς το χιονοδρομικό κέντρο όταν ξαφνικά επιδεινώθηκε ραγδαία ο καιρός με πυκνή χιοόπτωση.

Εκχιονιστικά μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και δυνάμεις της πυροσβεστικής, με τρία οχήματα, έξι άντρες, ένα όχημα της ΕΜΟΔΕ με 6 πυροσβέστες και επικεφαλής τον διοικητή των πυροσβεστικών υπηρεσιών του νομού Σερρών, Πύραρχο Πρόδρομο Καλαϊτζίδη, αλλά και τρία οχήματα της Αστυνομίας, βρίσκονταν στον δρόμο Σερρών – Λαϊλιά και βοηθούσαν οδηγούς αυτοκινήτων να κατεβάσουν τα οχήματα τους από το βουνό, όπου η έντονη χιονόπτωση συνεχίζεται και ανάγκασε τους ανθρώπους του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Σερρών να κλείσουν, για λόγους ασφαλείας, νωρίτερα κατά μία ώρα το χιονοδρομικό κέντρο.

Λόγω πυκνής χιονόπτωσης ο δρόμος προς το χιονοδρομικό κέντρο παραμένει κλειστός.