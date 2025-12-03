MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ρομά επιχείρησαν να ληστέψουν 52χρονο ντελιβερά στην Πάτρα, δύο συλλήψεις

|
THESTIVAL TEAM

Έναν πραγματικό εφιάλτη έζησε ένας 52χρονος ντελιβεράς στην Πάτρα. Σύμφωνα με το tempo24.news, ο 52χρονος δέχτηκε επίθεση από τουλάχιστον τέσσερις νεαρούς Ρομά, στη συμβολή των οδών Ιωνίας και Σύρνης.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι τέσσερις νεαροί επιχείρησαν να τον ληστέψουν και τον χτύπησαν με μπουνιές και κλωτσιές, ενώ τον πέταξαν κάτω από το μηχανάκι που οδηγούσε.

Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση με τους περίοικους να βγαίνουν στο δρόμο και κάποιους από αυτούς μάλιστα να σπεύδουν να βοηθήσουν τον παθόντα.


Ταυτόχρονα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και άμεσα άνδρες της Άμεσης Δράσης, κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν δύο από τους δράστες, έναν 21χρονο και έναν 22χρονο, με τους υπόλοιπους να διαφεύγουν και να αναζητούνται από την Ασφάλεια Πατρών που ανέλαβε την υπόθεση,

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 στο σημείο που συνελήφθησαν οι Ρομά οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ληστείας από κοινού και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα Πατρών.

Ελληνική Αστυνομία Πάτρα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Εργασίες κοπής πρασίνου στο παράπλευρο οδικό δίκτυο της εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Γυναικοκτονία στην Ιταλία: 49χρονη ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από τον σύζυγό της

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Μητσοτάκης για αγρότες: Κατανοώ τη δυσαρέσκειά τους αλλά οι ακραίες ενέργειες δεν βοηθούν – Φέτος θα λάβουν μισό δισ. παραπάνω

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 16 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στους δρόμους με μηχανοκίνητες πορείες σήμερα οδηγοί ταξί και πωλητές λαϊκών αγορών

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Αλί Χαμενεΐ: Οι γυναίκες του Ιράν έχουν αποδείξει ότι μια μουσουλμάνα με χιτζάμπ μπορεί να προοδεύσει περισσότερο από άλλες

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Απάντηση Ρούτε στον Πούτιν: Έτοιμοι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να προστατεύσουμε τους λαούς μας