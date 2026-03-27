Πύργος: Μάχη για τη ζωή του δίνει 30χρονος μετά από τροχαίο – Κόπηκε στα δύο το αυτοκίνητό του

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (26.03.2026) στον Πύργο, όταν οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, χτύπησε σε διερχόμενο όχημα και καρφώθηκε στις προστατευτικές μπάρες.

Το τροχαίο έγινε στην εθνική οδό Πύργου – Κυπαρισσίας. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πως ο 30χρονος οδηγός ενώ κινούνταν στον δρόμο, έχασε τον έλεγχο σε στροφή, χτύπησε το διερχόμενο αυτοκίνητο -στο οποίο επέβαινε ένα ζευγάρι- και στη συνέχεια εκτινάχθηκε εκτός δρόμου όπου προσέκρουσε στις μπάρες.

Από την πρόσκρουση, ο 30χρονος εκτοξεύτηκε εκτός του αυτοκινήτου του. Το αυτοκίνητο έσπασε στα δύο με τα τμήματά του να πετάγονται μέτρα μακριά.

Το δεύτερο αυτοκίνητο, από την σύγκρουση, βγήκε εκτός πορείας και αναποδογύρισε πίσω από τις προστατευτικές μπάρες.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον 30χρονο βαριά τραυματισμένο, και τον μετέφερε αρχικά στο νοσοκομείο Κρεστένων. Εκεί οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή του στο νοσοκομείο του Πύργου και πλέον νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε σοβαρή κατάσταση. Δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και το ζευγάριο που επέβαινε στο δεύτερο όχημα.

Πληροφορίες από ilialive.gr

