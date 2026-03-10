Οικογένεια Ρομά που εμπλέκεται στην απάτη με τις χρυσές λίρες είχε μέχρι και ελικοδρόμιο στη βίλα της – Δείτε εικόνες

Νέα εντυπωσιακά στοιχεία έρχονται στο φως από την έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, της υπηρεσίας που συχνά αποκαλείται «ελληνικό FBI» για την απάτη με τις χρυσές λίρες στη Λάρισα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που προκύπτουν από τη δικογραφία και την εν εξελίξει έρευνα των αρχών, drone της αστυνομίας που χρησιμοποιήθηκε για την επιτήρηση εκτάσεων στις οποίες δραστηριοποιούνται μέλη της οικογένειας Ρομά κατέγραψε ακόμη και ελικοδρόμιο σε βίλα που φέρεται να συνδέεται με πρόσωπα της υπόθεσης.

Το συγκεκριμένο εύρημα, σύμφωνα με αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ., αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία που αποτυπώνουν το πραγματικό επίπεδο διαβίωσης ορισμένων εκ των εμπλεκομένων, το οποίο φαίνεται να απέχει σημαντικά από την εικόνα που παρουσίαζαν επισήμως.

Τις τελευταίες ώρες οι αστυνομικές αρχές έχουν εντείνει την έρευνα, εξετάζοντας εξονυχιστικά τα περιουσιακά στοιχεία των προσώπων που εμφανίζονται στη δικογραφία.

Παράλληλα λαμβάνονται νέες καταθέσεις από θύματα της απάτης, ενώ εξειδικευμένα στελέχη του «ελληνικού FBI» προχωρούν σε διασταυρώσεις οικονομικών δεδομένων, τραπεζικών κινήσεων και στοιχείων που σχετίζονται με ακίνητα και επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Στο μικροσκόπιο τα ακίνητα μελών της σπείρας

Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από την αστυνομική έρευνα, οι πτήσεις των drones αποκάλυψαν ότι μέλη της οικογένειας έχουν κατασκευάσει πολυτελείς κατοικίες σε μεγάλες εκτάσεις γης, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις φαίνεται να ξεπερνούν ακόμη και τα 100 στρέμματα.

Οι αρχές εξετάζουν πλέον εάν ορισμένα από τα ακίνητα αυτά έχουν ανεγερθεί χωρίς τις απαιτούμενες πολεοδομικές άδειες, ενώ διερευνάται και το ενδεχόμενο καταπάτησης δημόσιων ή ιδιωτικών εκτάσεων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι σε μία από τις κατοικίες που καταγράφηκαν από τα drones φέρεται να υπάρχει διαμορφωμένος χώρος που χρησιμοποιείται ως ελικοδρόμιο, στοιχείο που προκάλεσε έντονο προβληματισμό στους ερευνητές της υπόθεσης.

Με Porsche κυκλοφορούσαν τα μέλη της οικογένειας Ρομά

Παράλληλα, οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στον τρόπο ζωής των εμπλεκομένων, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας αρκετά από τα μέλη της οικογένειας κυκλοφορούσαν με ιδιαίτερα ακριβά αυτοκίνητα.

Μάλιστα, ένας από αυτούς φέρεται να οδηγούσε μια πανάκριβη Porsche, την οποία όπως προκύπτει από το υλικό που έχουν συλλέξει οι αρχές επιδείκνυε συχνά μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναρτώντας φωτογραφίες και βίντεο.

Το στοιχείο αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν συνδυαστεί με το γεγονός ότι, σύμφωνα πάντα με την έρευνα της αστυνομίας, τα μέλη της οικογένειας εμφανίζονταν επισήμως ως «σκηνίτες», δηλώνοντας δηλαδή ότι διαμένουν σε πρόχειρες εγκαταστάσεις. Η εικόνα που αποτυπώνεται πλέον μέσα από την έρευνα των αρχών φαίνεται να είναι εντελώς διαφορετική, καθώς οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει πολυτελείς κατοικίες, μεγάλα οικόπεδα αλλά και σημαντική κινητή περιουσία.

Τα νέα αυτά στοιχεία έρχονται να προστεθούν σε όσα έχουν ήδη αποκαλυφθεί στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση της απάτης με τις χρυσές λίρες στη Λάρισα.

Όπως έχει ήδη προκύψει από τη δικογραφία, οι αρχές έχουν εντοπίσει περιπτώσεις ρευματοκλοπής που συνδέονται με πρόσωπα της οικογένειας, ενώ ακίνητα που χρησιμοποιούνται από τα ίδια άτομα φαίνεται να είναι αυθαίρετα.

Παράλληλα, στοιχεία που εμφανίζονται στο κτηματολόγιο χαρακτηρίζονται από τις αρχές αμφιβόλου προέλευσης, ενώ εξετάζεται και το καθεστώς ιδιοκτησίας οικοπέδων που χρησιμοποιούνται από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται για καταπατημένες εκτάσεις.

Στο μικροσκόπιο των ερευνητών έχουν μπει επίσης επιχειρηματικές δραστηριότητες που συνδέονται με την οικογένεια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, εταιρείες που εμφανίζονται να αναλαμβάνουν τη διοργάνωση παζαριών και εμποροπανηγύρεων στον θεσσαλικό κάμπο θεωρούνται «μαϊμού», ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να λειτουργούσαν ως βιτρίνα για άλλες οικονομικές δραστηριότητες.

Μετά από έρευνα μηνών αποκαλύφθηκε η απάτη

Η υπόθεση της απάτης με τις χρυσές λίρες αποκαλύφθηκε ύστερα από πολύμηνη έρευνα της αστυνομίας.

Αρχικά οι καταγγελίες εμφανίζονταν ως μεμονωμένα περιστατικά, χωρίς να έχει αποτυπωθεί η συνολική εικόνα της δράσης της ομάδας. Η κατάσταση άλλαξε όταν ο φάκελος πέρασε στο Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι αστυνομικοί συνέδεσαν τις επιμέρους καταγγελίες, ανέλυσαν οικονομικά στοιχεία και κατάφεραν να ενώσουν τα κομμάτια του παζλ.

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τουλάχιστον έξι διαφορετικές υποθέσεις απάτης που φέρεται να σχετίζονται με την ίδια ομάδα, ενώ αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. εκτιμούν ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί. Όπως αναφέρουν πηγές της έρευνας, αρκετοί από όσους εξαπατήθηκαν φέρονται να δίσταζαν αρχικά να προχωρήσουν σε καταγγελίες, είτε από φόβο είτε λόγω πιέσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, τα μέλη της ομάδας χρησιμοποιούσαν ένα συγκεκριμένο σενάριο για να προσεγγίζουν τα θύματά τους.

Παρουσιάζονταν ως άτομα που είχαν πρόσβαση σε μεγάλες ποσότητες χρυσών λιρών σε ιδιαίτερα χαμηλή τιμή, πείθοντας τους ενδιαφερόμενους να καταβάλουν σημαντικά χρηματικά ποσά για την αγορά τους.

Στην πραγματικότητα όμως, όπως προκύπτει από την έρευνα των αρχών, τα χρήματα άλλαζαν χέρια χωρίς ποτέ να παραδίδονται οι λίρες, με αποτέλεσμα τα θύματα να χάνουν μεγάλα ποσά. Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι η πλήρης έκταση της υπόθεσης δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί.

Η έρευνα συνεχίζεται, με τους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. να εξετάζουν πλέον όχι μόνο τον τρόπο δράσης της ομάδας στην απάτη με τις χρυσές λίρες, αλλά και το πραγματικό εύρος της περιουσίας των εμπλεκομένων, το οποίο φαίνεται να είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που εμφανίζεται στα επίσημα στοιχεία.

