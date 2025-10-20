Ο 37χρονος στο Περιστέρι βγήκε από το club για να μιλήσει στο τηλέφωνο και λίγο μετά δολοφονήθηκε

Θύμα μιας άγριας δολοφονίας έπεσε τα ξημερώματα ένας 37χρονος έξω από γνωστό club στο Μπουρνάζι όπου δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Το αιματηρό περιστατικό σύμφωνα με το protothema.gr, σημειώθηκε λίγο μετά τις 3:30 τη νύχτα όταν, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το θύμα, το οποίο διασκέδαζε στο νυχτερινό κέντρο, δέχθηκε ένα τηλεφώνημα και βγήκε έξω για να μιλήσει.

Στο δρόμο τον περίμενε ένας άλλος άνδρας, τον οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος γνώριζε καθώς είχε προσωπικές διαφορές μαζί του.

Θύτης και θύμα διαπληκτίστηκαν και κατά τη διάρκεια του καβγά που ακολούθησε ο δράστης έβγαλε ένα μαχαίρι και το κάρφωσε στην κοιλιά του 37χρονου.

Το θύμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ βαριά τραυματισμένος στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή υπέκυψε στο σοβαρό τραύμα που έφερε στην κοιλιακή χώρα.

Οι Αστυνομικοί της Ασφάλειας απέκλεισαν το σημείο της δολοφονίας και συνέλεξαν καταθέσεις θαμώνων του club αλλά κάμερες ασφαλείας διπλανών καταστημάτων προκειμένου να ταυτοποιήσουν το δράστη.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 37χρονος, υπήκοος Βουλγαρίας, δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις Αρχές.