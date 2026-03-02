MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Νεκρός άνδρας στη μαρίνα Σύρου – Βρέθηκε στη θάλασσα

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Νεκρός βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας στη μαρίνα Σύρου ένας άνδρας μέσα στη θάλασσα.

Σύμφωνα με το cyclades24, πρόκειται για άτομο το οποίο ζούσε μέσα σε σκάφος.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Από το Λιμεναρχείο Σύρου έχει ξεκινήσει η έρευνα για την υπόθεση, ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια και οι συνθήκες του συμβάντος.

Σύρος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Χριστοδουλίδης: Drone τύπου Shahed έπληξε τη RAF Ακρωτηρίου – Η Κύπρος δεν εμπλέκεται σε στρατιωτικές επιχειρήσεις

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Μέση Ανατολή: Το Ιράν αποπειράθηκε να εκτοξεύσει πυραύλους κατά αμερικανικού αεροπλανοφόρου – Νεκροί από ιρανική επίθεση στο Ισραήλ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τηλεδιάσκεψη σήμερα με τους επικεφαλής των Πρεσβειών σε Ιράν και Μέση Ανατολή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Τα τηλέφωνα εκτάκτου ανάγκης για αρωγή σε Έλληνες πολίτες στη Μέση Ανατολή από το ΥΠΕΞ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 30χρονος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, παραβίασε φανάρι και STOP, συγκρούστηκε με άλλο ΙΧ και κατέληξε σε τοίχο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Ο ΠΑΟΚ τίμησε τους 7 νεκρούς οπαδούς του στην επετειακή φανέλα για τα 100 χρόνια ιστορίας του