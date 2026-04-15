Νάουσα: 25χρονος έκλεβε συστηματικά αγροκτήματα με λεία πάνω από 5.000 ευρώ

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νάουσας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 25χρονου άνδρα καθώς τον περασμένο Μάρτιο, μαζί με συνεργούς του και με τη χρήση οχήματος, διέπραξαν 5 κλοπές σε αποθήκες αγροκτημάτων και αγροικίες από περιοχές της Νάουσας.

Σύμφωνα με καταγγελίες των παθόντων, αφαίρεσαν ηλεκτρικά εργαλεία, χάλκινα και λοιπά μεταλλικά αντικείμενα, συνολικής αξίας 5.700 ευρώ. Επιπλέον, διέρρηξαν ακόμη μία αποθήκη, χωρίς ωστόσο να αφαιρέσουν οτιδήποτε.