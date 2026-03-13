Μπαλάσκας για τη δολοφονία 20χρονου στην Καλαμαριά: “Είναι πιο ιδιαίτερη και από τον Άλκη Καμπανό”

Ο Σταύρος Μπαλάσκας αποκάλυψε ότι αστυνομικοί περιέγραψαν την άγρια δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά ως ακόμη πιο ιδιαίτερη υπόθεση από εκείνη του Άλκη Καμπανού.

Ο αστυνομικός αναλυτής είπε στο Live News ότι επικοινώνησε με αστυνομικούς, οι οποίοι είπαν: «Είναι πιο ιδιαίτερη και από τον Καμπανό. Αυτά τα τέρατα μπορούσαν να ισχυριστούν ότι τον χτύπησαν στο πόδι, εδώ υπάρχει δολοφονική πρόθεσητον κάρφωσαν από πίσω στην πλάτη».

Για τα αίτια του εγκλήματος ο Σταύρος Μπαλάσκας σχολίασε:

«Οι πρώτες πληροφορίες λένε για οπαδικό. Τα πρώτα σενάρια έλεγαν ότι πήγε εκεί η παρέα για να στήσει καρτέρι σε έναν Αρειανό, ο οποίος φέρεται να είχε μαχαίρι. Από εκεί και πέρα το τραγικό είναι ότι τις έφαγε μπαμπέσικα, πισώπλατα. Τι σημαίνει; Ή είδε το μαχαίρι, σηκώθηκε να φύγει και ο άλλος τον κάρφωσε, ή τη στιγμή που έτρεχε, ο άλλος από πίσω του την έδινε… Του κατέσφαξε τον πνεύμονα και το τρέξιμο επιδείνωσε την αιμορραγία. Το παιδί πέφτει στον κάδο, γιατί ξεματώνει».

Ο αστυνομικός αναλυτής είπε στην εκπομπή του Mega ότι οι φίλοι του θύματος δεν μιλάνε στους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ερωτήματα από τη στάση τους.

«Δεν δίνουν όλες τις λεπτομέρειες για το πώς βρέθηκαν εκεί, από εκεί και πέρα δεν μιλάνε οι φίλοι», είπε, προσθέτοντας: «Ψυλιάζονται οι αστυνομικοί, επειδή είναι φειδωλοί σε αυτά που λένε. “Μήπως δηλαδή το ξεκινήσατε και αυτός το τελείωσε με αυτόν τον ιδιαίτερο, εγκληματικό και ύπουλο τρόπο; Τι θέλατε εκεί πέρα και τι ψάχνατε;”».

Επίσης, αποκαλύπτοντας τα πρώτα λόγια του ιατροδικαστή, ο Σταύρος Μπαλάσκας είπε: «Τα πρώτα λόγια του ιατροδικαστή, να το πω στην αργκό την αστυνομική, είναι υπουλομάχαιρο. Τι σημαίνει; Δεν είναι μαχαίρι για να κόψεις ψωμί, είναι μαχαίρι μάχης».

