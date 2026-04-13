MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Μεσολόγγι: Έκλεβε σπίτια για 11 μέρες – Άρπαξε χρυσές λίρες 30.250 ευρώ

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συνελήφθη άνδρας στο Μεσολόγγι για τουλάχιστον τρεις κλοπές από σπίτι. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής.

Επιπλέον, κατηγορείται και άλλος ένας ημεδαπός άνδρας ως συνεργός του κατηγορουμένου σε μια περίπτωση κλοπής. Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος, ενεργώντας κατά περίπτωση και με τον συνεργό του, κατά το χρονικό διάστημα από 30 Μαρτίου έως 10 Απριλίου 2026 στο Μεσολόγγι, διέπραξε τουλάχιστον τρεις κλοπές σε οικίες.

Σε μία από τις περιπτώσεις, στις 10 Απριλίου, εισήλθε σε οικία και αφαίρεσε χρηματικό ποσό και κοσμήματα, μεταξύ των οποίων 30 χρυσές λίρες, συνολικής αξίας περίπου 30.250 ευρώ, ενώ σε άλλη περίπτωση διέφυγε όταν έγινε αντιληπτός από τους παθόντες.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας / Παράλληλη Έδρα Μεσολογγίου.

Μεσολόγγι

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

