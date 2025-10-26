Μέγαρα: Έφοδος της αστυνομίας σε παράνομους αγώνες μηχανών – Το διαδικτυακό κάλεσμα και τα πρόστιμα

Ένα μεγάλο διαδικτυακό κάλεσμα απέτρεψε η ΕΛΑΣ, για παράνομους αγώνες μηχανών που θα γινόταν στα Μέγαρα.

Παράνομους αγώνες για μηχανές είχαν στήσει στα Μέγαρα το βράδυ του Σαββάτου 25.10.2025, όμως οι διοργανωτές «λογάριαζαν χωρίς τον ξενοδόχο» καθώς οι αρχές παρενέβησαν, τους σταμάτησαν και έριξαν πρόστιμα για παραβάσεις.

Συνελήφθη ο 32χρονος διοργανωτής ενώ βεβαιώθηκαν 39 παραβάσεις με τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα ενώ αφαιρέθηκαν 21 άδειες ικανότητας οδήγησης, 19 άδειες κυκλοφορίας και 2 ζεύγη πινακίδων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, κάποιοι από αυτούς, είχαν τοποθετήσει ακόμη και αυτοκόλλητα στις πινακίδες τους για την αποφυγή εντοπισμού τους.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής μετά από διερεύνηση πληροφοριών για διαδικτυακό κάλεσμα διεξαγωγής αυτοσχέδιων αγώνων μοτοσυκλετών στην περιοχή των Μεγάρων, έδρασε άμεσα οργανώνοντας ειδική εξόρμηση για τον εντοπισμό τους.

Στο πλαίσιο αυτό, απογευματινές ώρες χτες (25-10-2025) στην περιοχή των Μεγάρων, αστυνομικοί της Ο.Ε.Π.Τ.Α. με τη συνδρομή Ο.Π.Κ.Ε., εντόπισαν πλήθος μοτοσυκλετών και απέτρεψαν τη διεξαγωγή αυτοσχέδιων αγώνων ενώ διενήργησαν τροχονομικούς ελέγχους στο σύνολο των μοτοσυκλετών.

Επιπρόσθετα στο σημείο των ελέγχων εντοπίστηκε και συνελήφθη ο διοργανωτής (οδηγός μοτοσυκλέτας) του διαδικτυακού καλέσματος και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και απόπειρα επικίνδυνων παρεμβάσεων στην οδική συγκοινωνία.

Βεβαιώθηκαν -39- παραβάσεις με τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα ενώ αφαιρέθηκαν -21- άδειες ικανότητας οδήγησης, -19- άδειες κυκλοφορίας και -2- ζεύγη πινακίδων.

Ενδεικτικά, οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν αφορούν:

16 για δυσδιάκριτες πινακίδες καθώς οι οδηγοί είχαν τοποθετήσει αυτοκόλλητα στις πινακίδες τους για την αποφυγή εντοπισμού τους,

14 για πρόσκληση θορύβου,

2 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης,

1 για ΚΤΕΟ,

1 για έλλειψη καθρεπτών και

5 για λοιπές παραβάσεις.

Σημειώνεται ότι συνελήφθη και έτερος οδηγός μοτοσυκλέτας για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, καθώς του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης από 16-10-2025 από αστυνομικούς του Α’ Τμήματος Τροχαίας Δυτικής Αττικής.

Ανάλογες εξορμήσεις θα οργανώνονται συνεχώς».