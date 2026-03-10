MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για σπείρα που έστηνε παράνομα τυχερά παιχνίδια και είχε κέρδη εκατομμυρίων – 17 συλλήψεις

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται από νωρίς σήμερα το πρωί σε εξέλιξη από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ. για παράνομα τυχερά τυχερά παιχνίδια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πραγματοποιούνται έρευνες από την Ελληνική Αστυνομία για την εξάρθρωση σπείρας που δραστηριοποιείται στην παράνομη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως τα μέλη της σπείρας έχουν κερδίσει εκατομμύρια ευρώ καθώς κατά τη διενέργεια των τυχερών παιχνιδιών, εξαπατούσαν τους παίκτες.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 17 συλλήψεις ατόμων που φέρονται να συμμετείχαν στη σπείρα. Παράλληλα γίνονται έρευνες σε σπίτια και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Αγρίνιο.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Παπαγεωργίου για ανάπλαση ΔΕΘ και δημοψήφισμα: Η Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη από μεγάλα έργα, όχι από νέους κύκλους καθυστερήσεων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Στη Βουλή η υπόθεση θανάτου της εκπαιδευτικού στη Θεσσαλονίκη

ΥΓΕΙΑ 4 ώρες πριν

Οκτώ τροφές που καταπολεμούν τη φλεγμονή καλύτερα και από το τζίντζερ

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Έντεκα χώρες ζήτησαν βοήθεια από την Ουκρανία για την αντιμετώπιση των ιρανικών drones, λέει ο Ζελένσκι

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Νικολέττα Ράλλη – Μιχάλης Ανδρούτσος: Οριστικός χωρισμός

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Φενγκ Σούι: Το φυτό που φέρνει προσωπική εξέλιξη και πού να το τοποθετήσεις στο σπίτι