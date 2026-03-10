Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για σπείρα που έστηνε παράνομα τυχερά παιχνίδια και είχε κέρδη εκατομμυρίων – 17 συλλήψεις

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται από νωρίς σήμερα το πρωί σε εξέλιξη από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ. για παράνομα τυχερά τυχερά παιχνίδια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πραγματοποιούνται έρευνες από την Ελληνική Αστυνομία για την εξάρθρωση σπείρας που δραστηριοποιείται στην παράνομη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως τα μέλη της σπείρας έχουν κερδίσει εκατομμύρια ευρώ καθώς κατά τη διενέργεια των τυχερών παιχνιδιών, εξαπατούσαν τους παίκτες.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 17 συλλήψεις ατόμων που φέρονται να συμμετείχαν στη σπείρα. Παράλληλα γίνονται έρευνες σε σπίτια και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Αγρίνιο.