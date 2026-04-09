Μαρούσι: Μαχαίρωσε 17χρονο σε στήθος, χέρι και πόδι για μία χρυσή αλυσίδα – Στον Ερυθρό Σταυρό νοσηλεύεται το θύμα

Στον Ερυθρό Σταυρό οδηγήθηκε εσπευσμένα ένα παιδί μόλις 17 χρόνων μετά από επίθεση που δέχθηκε με μαχαίρι στο Μαρούσι.

Το άγριο επεισόδιο έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας (8/4) και ενώ ο 17χρονος βρισκόταν σε πάρκο στο Μαρούσι μαζί με δύο φίλους του, έναν 18χρονο και έναν 20χρονο. Τότε, τους προσέγγισε ένας άγνωστος άνδρας και βγάζοντας μαχαίρι, απείλησε τον ανήλικο να του δώσει την χρυσή αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό του.

Ο 17χρονος ωστόσο αντιστάθηκε και έτσι ο άγνωστος του επιτέθηκε και τον χτύπησε με το μαχαίρι σε στήθος, χέρι και πόδι και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά στο ΚΑΤ για τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια διακομίστηκε στον Ερυθρό Σταυρό όπου και νοσηλεύεται.

Η ΕΛΑΣ ξεκίνησε άμεσα έρευνα για την επίθεση, παίρνοντας καταθέσεις από τους φίλους του παιδιού και ελέγχοντας τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας για να βρουν τον δράστη.