Μακελειό στα Βορίζια: Αναβλήθηκε η κηδεία του 39χρονου υπό το φόβο νέων επεισοδίων

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Οι φόβοι για νέα επεισόδια στα Βορίζια αναβάλλουν την κηδεία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, που έπεσε νεκρός στο μακελειό που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στο χωριό.

Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν πως συντρέχουν πολύ σοβαροί λόγοι ασφαλείας και έτσι η κηδεία του 39χρονου πατέρα πέντε παιδιών, που έπεσε νεκρός στην ανταλλαγή πυροβολισμών ανάμεσα στις δύο οικογένειες του χωριού, θα γίνει τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κηδεία θα γίνει την Δευτέρα, ή την Τρίτη.

Όπως ανέφερε το creta24.gr, η σορός του 39χρονου μεταφέρθηκε το πρωί στο ΠΑΓΝΗ για νεκροψία – νεκροτομή και αρχικά είχε γίνει γνωστό πως θα ακολουθούσε η κηδεία του.

Ωστόσο το έκρυθμο κλίμα που επικρατεί στο χωριό αλλά και το γεγονός ότι η σορός του 39χρονου θα πρέπει να περάσει μπροστά από τα σπίτια της οικογένειας των Φραγκιαδάκηδων, οδήγησε τις αρχές να δώσουν εντολή για αναβολή της κηδείας

