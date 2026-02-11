MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Μαγνησία: Ναρκωτικά και όπλα σε μαντρί – Συλλήψεις και έρευνα για ευρύτερο κύκλωμα

|
THESTIVAL TEAM

Σημαντική ποσότητα ναρκωτικών και όπλα εντοπίστηκαν σε μαντρί αδελφού, προβεβλημένου κτηνοτρόφου της Μαγνησίας, ύστερα από οργανωμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, η υπόθεση έχει ήδη οδηγήσει σε συλλήψεις, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής περισσότερων προσώπων και πιθανή υποστήριξη από άτομα εκτός του τοπικού πυρήνα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στον χώρο, όπου εντοπίστηκαν ναρκωτικές ουσίες -το είδος και η ποσότητα των οποίων αναμένεται να προσδιοριστούν επισήμως- οπλισμός και κλεμμένα οχήματα.

Τα ευρήματα κατασχέθηκαν και μεταφέρθηκαν για εργαστηριακό έλεγχο. Οι μέχρι στιγμής συλλήψεις αφορούν περισσότερους από έναν εμπλεκόμενους, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για οργανωμένη δραστηριότητα με διασυνδέσεις πέραν της Μαγνησίας. Πληροφορίες κάνουν λόγο για ενδεχόμενη βοήθεια από άτομα που δεν ανήκουν στον στενό τοπικό κύκλο, στοιχείο που εξετάζεται από τις αρχές.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται, με στόχο την πλήρη χαρτογράφηση της υπόθεσης και την απόδοση τυχόν περαιτέρω ευθυνών.

Μαγνησία Ναρκωτικά Όπλα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

EUROBANK 16 λεπτά πριν

Eurobank: Τρεις ημέρες στρατηγικού διαλόγου για την ελληνική καινοτόμο επιχειρηματικότητα

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Μαραθώνια η απολογία του σμήναρχου για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας – Συνεργάζεται με τις αρχές

ΥΓΕΙΑ 11 ώρες πριν

Οι πέντε σοβαρές παρενέργειες του να πίνετε καφέ με άδειο στομάχι

MARKET 24 ώρες πριν

Ψάχνεις για δουλειά στον Τουρισμό; Μη χάσεις αυτό το event

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Γιάννης Αϊβάζης για Μαρία Κορινθίου: Δεν θεωρώ αποτυχημένο έναν γάμο που τελειώνει στα 18 χρόνια

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης