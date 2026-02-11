Μαγνησία: Ναρκωτικά και όπλα σε μαντρί – Συλλήψεις και έρευνα για ευρύτερο κύκλωμα

Σημαντική ποσότητα ναρκωτικών και όπλα εντοπίστηκαν σε μαντρί αδελφού, προβεβλημένου κτηνοτρόφου της Μαγνησίας, ύστερα από οργανωμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, η υπόθεση έχει ήδη οδηγήσει σε συλλήψεις, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής περισσότερων προσώπων και πιθανή υποστήριξη από άτομα εκτός του τοπικού πυρήνα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στον χώρο, όπου εντοπίστηκαν ναρκωτικές ουσίες -το είδος και η ποσότητα των οποίων αναμένεται να προσδιοριστούν επισήμως- οπλισμός και κλεμμένα οχήματα.

Τα ευρήματα κατασχέθηκαν και μεταφέρθηκαν για εργαστηριακό έλεγχο. Οι μέχρι στιγμής συλλήψεις αφορούν περισσότερους από έναν εμπλεκόμενους, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για οργανωμένη δραστηριότητα με διασυνδέσεις πέραν της Μαγνησίας. Πληροφορίες κάνουν λόγο για ενδεχόμενη βοήθεια από άτομα που δεν ανήκουν στον στενό τοπικό κύκλο, στοιχείο που εξετάζεται από τις αρχές.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται, με στόχο την πλήρη χαρτογράφηση της υπόθεσης και την απόδοση τυχόν περαιτέρω ευθυνών.