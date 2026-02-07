Λαμία: Στο χειρουργείο κυνηγός που τραυματίστηκε μετά από κυνήγι αγριόχοιρου – Οι ώρες αγωνίας που προηγήθηκαν

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου κατά τη διάρκεια κυνηγετικής εξόρμησης στη βόρεια Εύβοια, όταν παρέα κυνηγών από την Ευρυτανία συν-κυνηγoύσε με παρέα από την Αιδηψό, στο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του lamianow.gr, η παρέα είχε μεταβεί στην περιοχή προκειμένου να συμμετάσχει σε οργανωμένο κυνήγι αγριόχοιρου, το οποίο παραμένει νόμιμο έως και τα τέλη Φεβρουαρίου. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες -πιθανότατα από εξοστρακισμού βολιού- ένας από τους κυνηγούς τραυματίστηκε στην κοιλιακή χώρα, προκαλώντας αναστάτωση στους υπόλοιπους.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Αιδηψού, όπου οι γιατροί έκριναν αναγκαία την άμεση διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, καθώς η κατάστασή του απαιτούσε χειρουργική επέμβαση προκειμένου να αφαιρεθεί το βόλι.

Ο άτυχος άνδρας υποβλήθηκε σε χειρουργείο το μεσημέρι του, Σαββάτου και σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες από το ρεπορτάζ του Lamianow.gr, η επέμβαση στέφθηκε με επιτυχία και ο τραυματίας πλέον έχει διαφύγει τον κίνδυνο, νοσηλευόμενος σε σταθερή κατάσταση.