Λαμία: Χαμός με καταδίωξη νεαρών ρομά – Προκάλεσαν ζημιές σε αυτοκίνητα, ενώ οδηγούσαν στο αντίθετο ρεύμα

Μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας, νωρίς το βράδυ του Σαββάτου (7/3/26) μετά από περιστατικό κλοπής στο κέντρο της Λαμίας, από παρέα Ρομά.


Οι συγκεκριμένοι Ρομά φέρεται να επιβιβάστηκαν σε ΙΧΕ και στην προσπάθειά τους να διαφύγουν γρήγορα από το σημείο, προκάλεσαν φθορές σε δύο άλλα οχήματα!

Ακολούθησε καταδίωξη στα Γαλανέικα και στην Αγριλιά, με τον οδηγό του ύποπτου οχήματος να επιχειρεί επικίνδυνους ελιγμούς προκειμένου να διαφύγει, θέτοντας σε κίνδυνο άλλους οδηγούς, αλλά και πεζούς. Εντοπίστηκε ξανά στο δρόμο για Καμηλόβρυση με το ύποπτο όχημα να κινείται σε όλο το πλάτος του δρόμου, αδιαφορώντας αν βρισκόταν στο αντίθετο ρεύμα ή όχι! Με μεγάλη ταχύτητα μπήκε στον καταυλισμό, και στη συνέχεια οι επιβάτες του το εγκατάλειψαν στα χωράφια και εξαφανίστηκαν μέσα στο σκοτάδι.


Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, το συγκεκριμένο αυτοκίνητο έχει απασχολήσει πολλές φορές τις αστυνομικές αρχές, ενώ ακόμη και νωρίτερα το μεσημέρι, οι επιβάτες του φέρεται να εμπλέκονται σε απόπειρα κλοπής τσάντας.

Στο σημείο βρίσκεται μεγάλη αστυνομική δύναμη, ενώ το όχημα θα γίνει “φύλλο και φτερό”, προκειμένου να εντοπιστούν ίχνη των επιβατών του.

