Κεντρική Μακεδονία: 667 “καμπάνες” για παραβάσεις του ΚΟΚ μέσα σε λίγες ώρες

667 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας βεβαιώθηκαν, στο πλαίσιο αστυνομικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν χθες το πρωί έως σήμερα το πρωί, σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική.

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών δράσεων πραγματοποιήθηκαν 1.992 έλεγχοι οχημάτων και 2.265 έλεγχοι ατόμων.

Συνελήφθησαν συνολικά 14 άτομα, εκ των οποίων 3 άτομα για κλοπή, 3 άτομα για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και 8 άτομα για λοιπά αδικήματα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας, πραγματοποιήθηκαν από χθες (Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026) το πρωί έως σήμερα (Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026) το πρωί, ειδικές αστυνομικές δράσεις σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική.

Στόχος είναι η πρόληψη των κλοπών και των διαρρήξεων, η καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών ουσιών, ο εντοπισμός φυγόποινων, η σύλληψη δραστών εγκληματικών πράξεων και γενικότερα η αντιμετώπιση κάθε μορφής παραβατικής συμπεριφοράς.

Στο πλαίσιο των αστυνομικών ελέγχων βεβαιώθηκαν και 667 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και το επόμενο χρονικό διάστημα στην εδαφική αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Αστυνομίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας.