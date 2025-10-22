Καλλιακμάνης για Βανδή και περιπολικό: “Αν υπήρξε λάθος η ευθύνη βαραίνει την αστυνομία”

Στη μεταφορά της Δέσποινας Βανδή με περιπολικό τον περασμένο Αύγουστο, το οποίο ήρθε στη δημοσιότητα και προκάλεσε αντιδράσεις, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Καλλιακμάνης στα Παραπολιτικά 90,1.

Ο επίτιμος Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (22/10) στην εκπομπή «Πρωινή Αφετηρία» με την Έρη Πανάγου αρχικά ανέφερε ότι η αστυνομία οφείλει να βοηθά κάθε πολίτη σε περίπτωση ανάγκης, όχι μόνο διάσημους.

Καλλιακμάνης για Βανδή και περιπολικό στα Παραπολιτικά 90,1: “Αν υπήρξε λάθος, η ευθύνη βαραίνει την αστυνομία”

Όσον αφορά το περιστατικό με τη γνωστή τραγουδίστρια, ο ίδιος δεν γνωρίζει, αν στην προκειμένη περίπτωση υπήρχε πραγματικός κίνδυνος για την καλλιτέχνιδα. Όπως επεσήμανε, αν υπήρξε λάθος και δεν έπρεπε να μεταφερθεί, η ευθύνη βαραίνει την αστυνομία, και όχι τη Δέσποινα Βανδή.

Σε σχόλιο της δημοσιογράφου ότι ξυπνούν μνήμες (εννοώντας την περίπτωση της Κυριακής Γρίβα), ο Γιώργος Καλλιακμάνης θεωρεί ότι το περιστατικό εκείνο είναι «μελανό σημείο» για την Ελληνική Αστυνομία και θα το θυμάται ο πολίτης κάθε φορά. Όπως είπε, το θυμήθηκε στη περίπτωση που ο αστυνομικός κουβαλούσε το ψυγείο, το θυμάται τώρα με τη Δέσποινα Βανδή. Θεωρεί πως αν δεν είχε συμβεί, δε θα το συζητούσαμε τώρα καν το περιστατικό με την τραγουδίστρια.

“Αυτό που έγινε με την Κυριακή Γρίβα ήταν τραγικό!”

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι: «Αυτό που έγινε με την Κυριακή Γρίβα ήταν τραγικό!», αφού όπως εξήγησε ότι οι αστυνομικοί δεν έδρασαν, ενώ η γυναίκα κινδύνευε άμεσα. «Στη θέση της Κυριακής θα μπορούσε να είναι ο οποισδήποτε», πρόσθεσε και τόνισε ότι η αστυνομία ζημιώθηκε θεσμικά και μια οικογένεια έχασε άδικα την κόρη της. Όπως τόνισε, η Κυριακή Γρίβα έκανε όλα όσα έπρεπε (πήγε στο τμήμα, ζήτησε βοήθεια, κάλεσε την αστυνομία), αλλά δεν προστατεύτηκε και δεν παρέλειψε να τονίσει ότι οι υπεύθυνοι θα υποστούν τις συνέπειες.

Κλείνοντας, ο επίτιμος Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής επεσήμανε ότι, πρέπει να υπάρχει ίση αντιμετώπιση όλων των πολιτών και αναγνώρισε ότι δεν ενεργούν όλοι οι αστυνομικοί με την ίδια ευαισθησία, γεγονός το οποίο πρέπει να αλλάξει.