Ηράκλειο: Νέα άφιξη παράτυπων μεταναστών – Εντοπίστηκαν σε λέμβο και μεταφέρονται στoύς Καλούς Λιμένες

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών βρίσκεται σε εξέλιξη στα νότια της Κρήτης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα σκάφος στο οποίο επιβαίνουν 43 αλλοδαποί, εντοπίστηκε να πλέει με κατεύθυνση την Κρήτη και σε απόσταση 43 ν.μ. από τις ακτές.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, έχουν ήδη περισυλλεγεί από φορτηγό πλοίο το οποίο βρισκόταν στην περιοχή και το οποίο αναμένεται να καταπλεύσει αργά απόψε το βράδυ στους Καλούς Λιμένες. Αμέσως μετά την αποβίβασή τους θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία της σύλληψης και καταγραφής τους, ενώ μετά την παροχή της πρώτης αρωγής αναμένεται να μεταφερθούν στο Ηράκλειο προκειμένου να οργανωθεί η μεταφορά τους σε δομή της ηπειρωτικής χώρας.

Ηράκλειο Μετανάστες

