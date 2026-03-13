MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Η Ελένη Ζαρούλια οδηγείται στις γυναικείες φυλακές της Θήβας – Πέρασε τη νύχτα στο ΑΤ Πεύκης

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Τον δρόμο προς τις φυλακές παίρνει σήμερα Παρασκευή (13/03) η Ελένη Ζαρούλια, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών που ακολούθησαν την καταδικαστική απόφαση στη δίκη της Χρυσής Αυγής.

Σύμφωνα με το newsit.gr, λίγο μετά τις 09:30 η πρώην βουλεύτρια και σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου εξήλθε από το Αστυνομικό Τμήμα Πεύκης, όπου και κρατείτο από χθες.

​Στη συνέχεια, η Ελένη Ζαρούλια οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών, ο οποίος είναι αρμόδιος για την έκδοση του φυλακιστηρίου.

Έπειτα, αναμένεται να μεταφερθεί στις γυναικείες φυλακές Ελεώνα στη Θήβα.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελένη Ζαρούλια καταδικάστηκε τελεσίδικα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση σε πέντε χρόνια κάθειρξη.

Η πρώην βουλευτής του ναζιστικού μορφώματος της Χρυσής Αυγής πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε εξαετή κάθειρξη αλλά με αναστολή.

