ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Φωτιά στη Θεσσαλονίκη: Αστυνομικοί απεγκλώβισαν ηλικιωμένους και κατοικίδια σπάζοντας πόρτα

|
THESTIVAL TEAM

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής λόγω της φωτιάς που ξέσπασε σε ισόγειο κατάστημα στη συμβολή της Λεωφόρου Νίκης και της οδού Αγίας Σοφίας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και πυκνοί καπνοί σκέπασαν την πολυκατοικία που βρίσκεται πάνω από το κατάστημα. Επί τόπου έσπευσαν 28 πυροσβέστες με 10 οχήματα και κατάφεραν να σβήσουν τις φλόγες πριν λάβουν ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ που έσπευσαν άμεσα στο σημείο μπήκαν στην πολυκατοικία και απεγκλώβισαν τρεις ηλικιωμένους από διαμερίσματα αλλά και δύο κατοικίδια, ένα σκύλο και μια γάτα. Μάλιστα, για να απεγκλωβίσουν το σκυλάκι χρειάστηκε να σπάσουν την πόρτα του διαμερίσματος, με με τη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη που βρισκόταν σε άλλον όροφο της πολυκατοικίας.

Από το συμβάν δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές στο κατάστημα.



