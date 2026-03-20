Φωτιά σε μονοκατοικία στο Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης – Ένας τραυματίας

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην Πυροσβεστική έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία στο Ασβεστοχώρι, στη Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τρία οχήματα με οκτώ πυροσβέστες, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά είχε ήδη κατασβεστεί πριν από την άφιξή τους.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο παρέλαβε έναν άνδρα, ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται.