Φλώρινα: Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω 52χρονος την στιγμή που εξαπατούσε 73χρονη – Λεία 18 χρυσές λίρες και 5.000 ευρώ

Ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας, συνελήφθη επ’ αυτοφώρω το μεσημέρι της Τετάρτης στην πόλη της Φλώρινας 52χρονος ημεδαπός, για το αδίκημα της απάτης, τη στιγμή που παραλάμβανε από 73χρονη ημεδαπή 18 χρυσές λίρες και το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ, έχοντας το ρόλο του «εισπράκτορα», ενώ αναζητούνται να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία ακόμη δύο συνεργών του, ενός άνδρα και μίας γυναίκας.

Πιο αναλυτικά, χθες το πρωί υπήρξαν 2 καταγγελίες ατόμων, οι οποίοι είχαν δεχθεί κλήσεις στο σταθερό τους τηλέφωνο από άγνωστη γυναίκα, η οποία παρίστανε οικείο πρόσωπο τους, εκλιπαρώντας για βοήθεια, προκειμένου να γίνει το αφήγημά της ακόμη πιο πειστικό, πλην όμως έγινε αντιληπτή από τους ανυποψίαστους πολίτες, οι οποίοι και διέκοψαν άμεσα την τηλεφωνική επικοινωνία μαζί της.

Κατόπιν των ανωτέρω, συγκροτήθηκαν από τους προαναφερόμενους αστυνομικούς ειδικές αστυνομικές ομάδες, για τη συλλογή πληροφοριών και τον εντοπισμό ατόμων που θα παραλάμβαναν τα χρήματα από άτομα που τυχόν είχαν πειστεί.

Άμεσα οι προαναφερόμενοι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν στην πόλη της Φλώρινας τον 52χρονο, ο οποίος έχοντας τον ρόλο του «εισπράκτορα» είχε μεταβεί στην οικία της 73χρονης ημεδαπής που του είχε υποδείξει ο άνδρας συνεργός του, προκειμένου να παραλάβει τις 18 λίρες και το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ, καθώς ο συνεργός του 52χρονου, έχοντας τον ρόλο του ιατρού είχε πείσει με το προαναφερόμενο τέχνασμα ,την 73χρονη να τα παραδώσει.

Το προαναφερόμενο χρηματικό ποσό και οι λίρες αφού κατασχέθηκαν, αποδόθηκαν στην νόμιμη κάτοχό τους, ενώ επιπλέον βρέθηκαν στην κατοχή του συλληφθέντα και κατασχέθηκαν 2 κινητά τηλέφωνα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας, ενώ οι έρευνες του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας, για την ταυτοποίηση των αγνώστων συνεργών του, συνεχίζονται.