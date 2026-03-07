Έβρος: Συνελήφθησαν δύο διακινητές που μετέφεραν 16 μη νόμιμους μετανάστες

Δύο αλλοδαποί διακινητές συνελήφθησαν το πρωί της Παρασκευής (6/3) σε περιοχές του Έβρου και της Ροδόπης από αστυνομικούς, καθώς φέρονται να προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, στην πρώτη περίπτωση αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Διδυμότειχου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας εντόπισαν σε επαρχιακή οδό του Έβρου έναν από τους διακινητές να οδηγεί Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, μεταφέροντας παράνομα στο εσωτερικό της χώρας έντεκα μη νόμιμους μετανάστες. Ο οδηγός συνελήφθη επιτόπου.

Στη δεύτερη περίπτωση, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης εντόπισαν σε επαρχιακή οδό της περιοχής έναν ακόμη διακινητή, ο οποίος οδηγώντας επίσης Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέφερε πέντε μη νόμιμους μετανάστες προς την ενδοχώρα.

Από τις αστυνομικές αρχές κατασχέθηκαν τα δύο οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά, καθώς και κινητά τηλέφωνα.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στους αρμόδιους εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις διενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου και Σαπών.