ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Επίδοξοι κλέφτες μπήκαν σε χωράφι στη Χίο και ο ιδιοκτήτης πυροβόλησε στον αέρα – Ένας τραυματίας

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε στη Χίο, όταν αγρότης άνοιξε πυρ κατά πέντε αλλοδαπών που μπήκαν στο χωράφι του για να κλέψουν αγροτικά προϊόντα.

Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί ένας από τους αλλοδαπούς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι πέντε αλλοδαποί μπήκαν το περασμένο Σάββατο στο χωράφι του ατόμου, στην περιοχή του Χαλκειούς, για να αφαιρέσουν αγροτικά προϊόντα. Όταν έγιναν αντιληπτοί από τον ιδιοκτήτη, αυτός πήρε την καραμπίνα του και φέρεται να πυροβόλησε στον αέρα, με τον έναν εξ αυτών να τραυματίζεται.

Όλοι συνελήφθησαν, ενώ σε βάρος των αλλοδαπών σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της κλοπής και σε βάρος του δράστη που πυροβόλησε σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Σημειώνεται ότι η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό, ενώ στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση, κατασχέθηκαν 3 κυνηγετικά όπλα και 9 φυσίγγια.

Χίος

