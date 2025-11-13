Επιχείρηση του “ελληνικού FBI” σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική για την τουρκική μαφία – Μία σύλληψη, δέκα προσαγωγές

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποίησε τις πρωινές ώρες της Τετάρτης η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθη 19χρονος υπήκοος Τουρκίας, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή αστυνομικών από το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών και το Τμήμα Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Στο πλαίσιο της δράσης, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε τέσσερις οικίες στη Θεσσαλονίκη και σε περιοχή της Χαλκιδικής.

Κατά τις έρευνες, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν μία βαλίστρα, την οποία ο συλληφθείς κατείχε παράνομα.

Παράλληλα, προχώρησαν σε δέκα ακόμη προσαγωγές — εννέα υπηκόων Τουρκίας και ενός ημεδαπού.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Αστυνομίας, ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, ενώ σε βάρος του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.