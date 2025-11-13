MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Επιχείρηση του “ελληνικού FBI” σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική για την τουρκική μαφία – Μία σύλληψη, δέκα προσαγωγές

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποίησε τις πρωινές ώρες της Τετάρτης η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθη 19χρονος υπήκοος Τουρκίας, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή αστυνομικών από το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών και το Τμήμα Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Στο πλαίσιο της δράσης, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε τέσσερις οικίες στη Θεσσαλονίκη και σε περιοχή της Χαλκιδικής.

Κατά τις έρευνες, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν μία βαλίστρα, την οποία ο συλληφθείς κατείχε παράνομα.

Παράλληλα, προχώρησαν σε δέκα ακόμη προσαγωγέςεννέα υπηκόων Τουρκίας και ενός ημεδαπού.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Αστυνομίας, ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, ενώ σε βάρος του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Ελληνικό FBI Θεσσαλονίκη Τουρκική μαφία Χαλκιδική

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Μάνος Ιωάννου: Είμαι τρία χρόνια σε σχέση, αλλά δεν θέλω να κάνω οικογένεια

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Τάπερ: Το αποτελεσματικό κόλπο με το νερό για να σώσετε τα παραμορφωμένα καπάκια

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1 ώρα πριν

Ηλεία: Κατήγγειλε το σύζυγό της για απόπειρα βιασμού – “Απείλησε να με σκοτώσει”

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Η Γερμανία καταργεί το ειδικό καθεστώς για τους Ουκρανούς που ζουν στη χώρα

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 15 ώρες πριν

ΚΕΔΕ: Συμβολικό “λουκέτο” στους δήμους και συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή για τον κρατικό προϋπολογισμό

MEDIA NEWS 11 ώρες πριν

Ο Γιώργος Λιάγκας έστειλε εξώδικο στον Λάκη Λαζόπουλο: “Μόνος σου ματιάζεσαι”