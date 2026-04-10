Εντατικοί έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. για βεγγαλικά: Πάνω από 170.000 κατασχέσεις και δεκάδες συλλήψεις

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι της Ελληνικής Αστυνομίας σε ολόκληρη τη χώρα για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης και χρήσης βεγγαλικών, ενόψει των εορτών του Πάσχα.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, από τις 7 Μαρτίου έως και σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 30.000 έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Στο πλαίσιο αυτών των επιχειρήσεων, έχουν συλληφθεί 100 άτομα, ενώ έχουν κατασχεθεί πάνω από 170.000 είδη πυροτεχνίας, μεταξύ των οποίων κροτίδες, πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, παιδικά αθύρματα και συσκευές εκτόξευσης.

Ιδιαίτερη ένταση παρουσιάζουν οι έλεγχοι και στα νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, όπου καταγράφονται απανωτές συλλήψεις. Περιστατικά έχουν εντοπιστεί σε Λέσβο, Χίο και Σάμο, αλλά και σε Νίσυρο και Κάρπαθο, με τις αρχές να ενισχύουν την παρουσία τους στις συγκεκριμένες περιοχές.

Ανάμεσα στις πιο χαρακτηριστικές υποθέσεις συγκαταλέγεται ο εντοπισμός 118 αυτοσχέδιων ρουκετών σε ρεματιά στην περιοχή του Βροντάδου στη Χίο, τη Μεγάλη Τετάρτη, ενώ την ίδια ημέρα στη Σάμο βρέθηκαν οκτώ οβίδες με πυρίτιδα σε ορεινή τοποθεσία στην ευρύτερη περιοχή του Μαραθοκάμπου.

Παράλληλα, ανησυχία προκαλούν τα ατυχήματα που σχετίζονται με τη χρήση βεγγαλικών. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί πέντε περιστατικά με συνολικά έντεκα τραυματίες. Τα επτά από αυτά συνδέονται με ατύχημα στον Βροντάδο Χίου, κατά τη διάρκεια κατασκευής αυτοσχέδιων ρουκετών.

Το πιο πρόσφατο περιστατικό σημειώθηκε στη Ρόδο, όπου ένας 16χρονος τραυματίστηκε ελαφρά το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης στο χωριό Μαλώνα. Ο ανήλικος υπέστη εγκαύματα στα δάχτυλα, όταν επιχείρησε να απομακρύνει αναμμένη κροτίδα που βρέθηκε μπροστά του.