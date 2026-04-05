Θεσσαλονίκη: Πτώση ατόμου σε βράχια στο Αγγελοχώρι – Σε εξέλιξη επιχείρηση ανάσυρσης

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές μετά από πτώση ατόμου σε δύσβατο σημείο στην περιοχή του Αγγελοχωρίου, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το άτομο έπεσε σε βράχια σήμερα το απόγευμα. Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής και κλιμάκιο της ΕΚΑΜ για την ανάσυρση του ατόμου.

Επί τόπου βρίσκεται και το ΕΚΑΒ ενώ στην επιχείρηση των Αρχών συνδράμουν και εθελοντές της ΟΦΚΑΘ.