Δήθεν υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ προσπάθησαν να εξαπατήσουν 44χρονο στα Γιαννιτσά όμως πιάστηκαν στα πράσα

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται από χθες δύο άνδρες 51 και 21 ετών και μία 27χρονη για περιπτώσεις απάτης και απόπειρας απάτης στην περιοχή των Γιαννιτσών.

Ειδικότερα, συνεργός τους τηλεφώνησε σε έναν 44χρονο, προσποιούμενος τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ και ισχυρίστηκε ότι υπάρχει διαρροή ρεύματος στην οικία του και τον παρότρυνε να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα που είχε στο σπίτι και να τα τοποθετήσει εξωτερικά της οικίας.

Μετά από άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών, εντοπίστηκαν οι προαναφερόμενοι να επιβαίνουν σε όχημα και να προσεγγίζουν την οικία, οι οποίοι και συνελήφθησαν.

Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι προχθές ενεργώντας με τον ίδιο τρόπο εξαπάτησαν μία 89χρονη σε περιοχή της Δράμας και της απέσπασαν το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ και διάφορα κοσμήματα, τα οποία βρέθηκαν στην κατοχή τους και θα αποδοθούν στην παθούσα.

Το παραπάνω όχημα που χρησιμοποιούσαν κατασχέθηκε, καθώς και 4 κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ, που βρέθηκαν στην κατοχή τους.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας του συνεργού τους, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών.