MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Δήθεν υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ προσπάθησαν να εξαπατήσουν 44χρονο στα Γιαννιτσά όμως πιάστηκαν στα πράσα

|
THESTIVAL TEAM

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται από χθες δύο άνδρες 51 και 21 ετών και μία 27χρονη για περιπτώσεις απάτης και απόπειρας απάτης στην περιοχή των Γιαννιτσών.

Ειδικότερα, συνεργός τους τηλεφώνησε σε έναν 44χρονο, προσποιούμενος τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ και ισχυρίστηκε ότι υπάρχει διαρροή ρεύματος στην οικία του και τον παρότρυνε να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα που είχε στο σπίτι και να τα τοποθετήσει εξωτερικά της οικίας.

Μετά από άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών, εντοπίστηκαν οι προαναφερόμενοι να επιβαίνουν σε όχημα και να προσεγγίζουν την οικία, οι οποίοι και συνελήφθησαν.

Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι προχθές ενεργώντας με τον ίδιο τρόπο εξαπάτησαν μία 89χρονη σε περιοχή της Δράμας και της απέσπασαν το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ και διάφορα κοσμήματα, τα οποία βρέθηκαν στην κατοχή τους και θα αποδοθούν στην παθούσα.

Το παραπάνω όχημα που χρησιμοποιούσαν κατασχέθηκε, καθώς και 4 κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ, που βρέθηκαν στην κατοχή τους.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας του συνεργού τους, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών.

Απάτη Γιαννιτσά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Ιωάννα Τούνη: Μικρή νόμιζα ότι η αγαπημένη μου εποχή είναι το καλοκαίρι, τώρα η αγαπημένη μου εποχή είναι όταν έχω λεφτά

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Κλέλια Ρένεση: Τον τελευταίο καιρό βρίσκομαι συχνά σε μονάδες θεραπείας καρκινοπαθών λόγω οικογενειακών συνθηκών

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Θύμα κλοπής έπεσε η Μέγκι Ντρίο: “Ξέρω ποιος το έκανε, πήρε πράγματα αξίας 10.000 ευρώ”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Τέμπη – Ξέσπασε η μητέρα της Ιφιγένειας τρία χρόνια μετά το δυστύχημα: “Πήγε ευτυχισμένη μια εκδρομή με τον φίλο της και γύρισε στην κάσα”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 16 ώρες πριν

Δολιοφθορά στην τηλεδιοίκηση του ΟΣΕ: Αποκαταστάθηκε η βλάβη μεταξύ Πλατέως και Αιγινίου – Σε εξέλιξη έρευνα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 16 ώρες πριν

Κάλεσμα των οργανωμένων του Άρη στην πορεία μνήμης για τα Τέμπη – “Δεν είναι οπαδική στιγμή, είναι ανθρώπινη υποχρέωση”