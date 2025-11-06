MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Χειροπέδες σε πέντε διακινητές για παράνομη μεταφορά μεταναστών σε περιοχές της Θράκης

THESTIVAL TEAM

Συνελήφθησαν χθες (05/11) σε περιοχές του Έβρου και της Ροδόπης, από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ορεστιάδας, Αλεξανδρούπολης και Ροδόπης, πέντε διακινητές, εκ των οποίων τρεις αλλοδαποί και δύο ημεδαποί, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της Χώρας, σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, το πρωί, στην Εθνική οδό Αλεξανδρούπολης – Συνόρων, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν δύο ημεδαπούς και έναν αλλοδαπό, διότι επιβαίνοντες σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέφεραν παράνομα στην ενδοχώρα τέσσερις
4 μη νόμιμους μετανάστες.

Στη δεύτερη περίπτωση, το ίδιο πρωί, πλησίον οικισμού του Έβρου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Μεταξάδων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της Χώρας πέντε μη νόμιμους μετανάστες.

Στην τρίτη περίπτωση, το μεσημέρι, στην Εγνατία οδό Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα οκτώ -8- μη νόμιμοι μετανάστες.

Κατασχέθηκαν τα ανωτέρω οχήματα, χρηματικό ποσό και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις τρεις υποθέσεις ενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Κυπρίνου, Φερών και Σαπών.

