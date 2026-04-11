Χανιά: Αντί για τον Ιούδα… έκαψαν το σχολείο – Μεγάλες ζημιές από φωτιά σε Γυμνάσιο – Δείτε φωτο

Ζημιές σε χώρους του γυμνασίου Νέας Κυδωνίας στο Δαράτσο Χανίων, προκάλεσε τα ξημερώματα φωτιά σε κλαδιά που είχαν μαζέψει ανήλικοι για το κάψιμο του Ιούδα!

Όπως βλέπετε στις φωτογραφίες του zarpanews.gr, από τη φωτιά κάηκε η πέργκολα και μέρος της αυλής του σχολείου, όπως και δύο τζάμια αίθουσας διδασκαλίας, ενώ μικρότερης έκτασης ζημιές έχουν σημειωθεί εντός της αίθουσας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων στο zarpanews.gr τις προηγούμενες μέρες ανήλικοι μαθητές του σχολείου αλλά και άλλης περιοχής, συγκέντρωναν στην αυλή κλαδιά για το κάψιμο του Ιούδα, ενώ τα τελευταία δύο βράδια προκλήθηκαν φασαρίες με φραστικές αντιπαραθέσεις .