Χανιά: Αντί για τον Ιούδα… έκαψαν το σχολείο – Μεγάλες ζημιές από φωτιά σε Γυμνάσιο – Δείτε φωτο

Ζημιές σε χώρους του γυμνασίου Νέας Κυδωνίας στο Δαράτσο Χανίων, προκάλεσε τα ξημερώματα φωτιά σε κλαδιά που είχαν μαζέψει ανήλικοι για το κάψιμο του Ιούδα!

Όπως βλέπετε στις φωτογραφίες του zarpanews.gr, από τη φωτιά κάηκε η πέργκολα και μέρος της αυλής του σχολείου, όπως και δύο τζάμια αίθουσας διδασκαλίας, ενώ μικρότερης έκτασης ζημιές έχουν σημειωθεί εντός της αίθουσας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων στο zarpanews.gr τις προηγούμενες μέρες ανήλικοι μαθητές του σχολείου αλλά και άλλης περιοχής, συγκέντρωναν στην αυλή κλαδιά για το κάψιμο του Ιούδα, ενώ τα τελευταία δύο βράδια προκλήθηκαν φασαρίες με φραστικές αντιπαραθέσεις .

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Αργύρης Αγγέλου: Αγαπάω πάρα πολύ τα block

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σαφάρι ελέγχων της Αστυνομίας στο κέντρο για την παραβατικότητα των ανηλίκων

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Τέξας: 17χρονη πέθανε από υπερβολική κατανάλωση καφεΐνης – Η μήνυση σε εταιρεία ενεργειακού ποτού

ΧΑΛΑΡΑ 14 ώρες πριν

Ο CEO της McDonald’s απαντά για το viral βίντεο που δοκίμαζε burger… ανόρεκτα: “Για όλα φταίει η μητέρα μου”

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Γιώργος Λιάγκας: Έβαλε μαγιό και βούτηξε στην Τήνο

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Νίκος Γκέλια για το bullying που δέχτηκε στην Ελλάδα: “Έμαθα με τα χρόνια να το αντιμετωπίζω με χιούμορ”